Galerija 0 0 0 0 Ibiza više ne nosi titulu glavne europske destinacije za partijanje. Prema novom istraživanju platforme GetYourGuide i pisanju DailyMaila, Ayia Napa trenutačno se nalazi na tronu najbolje ljetne zabave.



To turističko odredište na jugoistočnoj obali Cipra neki nazivaju cjenovno prihvatljivijom sestričnom Ibize. Ne čudi, stoga, da je iznimno popularno među mladima.



Uz lijepe plaže i kristalno čisto more nudi i velik broj (beach)barova i noćnih klubova koji rade do dugo u noć. Na raspolaganju vam je sve od klasičnog pub crawla po takozvanom Ayia Napa Stripu, odnosno centru resorta, do partijanja na brodovima.

Neki tvrde da je Ayia Napa najbolje mjesto za partijanje (Foto: Getty Images)

Ulazak u noćne klubove naplaćuje se od 10 do 30 eura po osobi, a najpopularniji je svakako Castle Club. Posjetiti treba i Senior Frog's Party Bar i Ambassaden Bar.

Alkoholna pića prodaju se po cijeni od 5 do 10 eura po čaši - što je upola manje nego na sličnim mjestima na Ibizi. Tijekom happy houra u nekim barovima u Ayia Napi lokalno se pivo može popiti i za 2,5 eura.



I smještaj je znatno jeftiniji nego na Ibizi - u jeku sezone soba se može bukirati od 50 eura naviše.

Unatoč velikoj popularnosti među mladima željnima zabave, lokalne vlasti pokušavaju transformirati to mjesto u kozmopolitsko odmaralište koje će privući razne tipove osoba i godišta. Već dugi niz godina rade na poboljšavanju hotelskih kapaciteta i proširenju kulturne i druge ponude.



U kolovozu 2021. godine, primjerice, otvorili su prvu podvodnu šumu na svijetu, odnosno Muzej podvodnih skulptura britanskog umjetnika Jasona deCairesa Tayalora, koji se nalazi na dubini od 8 do 10 metara u blizini poznate plaže Pernera u Ayia Napi, a koja je idealna za ljubitelje ronjenja.

