Švedska ima čak 267.570 otoka i smatra se zemljom s najvećim brojem otoka na svijetu – daleko je ispred Norveške, Finske i Kanade. Nažalost, rijetki su oni koji znaju taj podatak.

Ljudi su iskreno iznenađeni kad saznaju koliko imamo otoka, ističe Nils Persson, voditelj marketinga u Državnoj turističkoj organizaciji Visit Sweden. Baš zato odlučili su napraviti neočekivanu kampanju pod imenom Your Swedish Island, a u sklopu koje poklanjaju pet otoka osobama koje nisu švedski državljani.

Privatni otoci dugo su bili najveći luksuz. Sada demokratiziramo taj san dajući vam priliku da ga dobijete, piše na stranicama Visit Sweden.

Točnije, "posudit" će pet švedskih otoka petero ljudi koje nemaju veze sa Švedskom na period od godinu dana. Pobjednici natječaja dobivaju potvrdu koja im omogućuje boravak na otoku koji će odabrati Nacionalna uprava za državnu imovinu Švedske u trajanju do 12 mjeseci, ali i besplatan put do Švedske.

Pobjednici natječaja dobit će na korištenje manji otok s netaknutom prirodom, bez izgrađenih kuća i dostupne struje – idealan za kampiranje i robinzonski život. Također, pobjednici natječaja morat će se obvezati da će čuvati prirodu na otoku i da neće ništa graditi na njemu.

Prijave su otvorene do 17. travnja 2026. godine. Zainteresirani bi trebali snimiti videouradak do jedne minute trajanja u kojem objašnjavaju zašto bi baš oni trebali osvojiti švedski otok te ga učitati zajedno s popunjenim obrascem ovdje.

Prijaviti se mogu svi građani svijeta stariji od 18 godina koji nisu državljani Švedske, ne rade za Visit Sweden i nisu obiteljski vezani za djelatnike te tvrtke. I da, ne smiju biti milijarderi. Organizatori natječaja vjeruju da si, ako imate više od milijardu švedskih kruna ili 92.340.370.00 eura, privatni otok i sami možete kupiti.

U svibnju bi trebali biti proglašeni dobitnici, koji će biti odabrani na temelju kreativnosti njihova videa i motivacije. Interesa je, izgleda, jako puno. Do sada je, navodno, pristiglo više od 1400 prijava iz 90 zemalja svijeta.

