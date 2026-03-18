Ovo je jedno od onih jela koja izgledaju kao da ste proveli sate u kuhinji, a zapravo je gotovo u manje od pola sata. Hrskava korica od pistacija, blaga slatkoća meda i pikantnost senfa na filetu lososa uz mirisno pečeno povrće stvaraju kombinaciju koja bez problema prolazi kao nešto što bismo mogli jesti u finom restoranu.

Zašto je zamrznuti losos praktičan i jednako dobar kao svježi

Tajna izvrsnog jela u fine dining restoranima, ako je vjerovati vrhunskim chefovima, leži u kvalitetnim namirnicama, sve ostalo je samo stvar dobre ideje. Zato smo mi za ovaj recept koristili Eva Atlantske losos filete, koje uvijek možete imati u zamrzivaču.

Zahvaljujući brzom zamrzavanju odmah nakon ulova fileti zadržavaju svoju sočnost, teksturu i puni okus te su već porcionirani i bez kostiju, što znači da u vašoj kuhinji mogu završiti jela koja bez problema konkuriraju onima iz restorana. I zato sljedeći put kad posegnete za zamrznutim, sjetite se: zaleđeno može biti jednako ukusno kao i svježe – ponekad čak i praktičnije.

Upravo zato Eva Atlantske losos filete volimo imati pri ruci kad želimo nešto posebno, a nemamo vremena za kompliciranje. Nekoliko jednostavnih sastojaka, zanimljivi okusi i malo kreativnosti dovoljni su da na tanjur stigne pravi mali gourmet doživljaj. U nastavku donosimo recept za losos s krustom od pistacija i parmezana s limunovom koricom, koji ćete poželjeti ponoviti već nakon prvog zalogaja.

RECEPT – Losos s pistacijama, medom i pečenim povrćem

Sastojci (2 osobe):

2 Eva atlantska losos fileta

60 g pistacija (neslanih)

1 žlica meda

1 žličica senfa

naribana korica ½ limuna

1 češanj češnjaka

2 žlice naribanog parmezana

maslinovo ulje

svježi peršin

sol i papar

Za prilog:

400 g mladog krumpira

1 tikvica

1 paprika

šaka cherry rajčica

maslinovo ulje

timijan ili ružmarin

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 200 °C. Krumpir, tikvicu i papriku narežite na kockice, a cherry rajčice ostavite cijele. Začinite maslinovim uljem, solju, paprom i timijanom pa stavite peći oko 20 minuta. Pripremite koricu od pistacija. Pistacije grubo nasjeckajte i pomiješajte s limunovom koricom, sitno sjeckanim češnjakom, peršinom, parmezanom i malo maslinova ulja. Losos pripremite za pečenje. Stranu fileta bez kože osušite papirnatim ubrusom pa premažite mješavinom meda i senfa, a zatim na vrh lagano utisnite mješavinu s pistacijama. Losos stavite na povrće i pecite još 12 do 15 minuta, dok korica ne postane zlatna, a riba sočna.

