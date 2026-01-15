U najnovijem tromjesečnom izdanju Henley Passport Indexa, koji izrađuje londonska globalna konzultantska tvrtka za državljanstvo i boravišne dozvole Henley & Partners, Singapur je zadržao svoju prvu poziciju kao zemlja s najmoćnijom putovnicom u 2026. godini, a Hrvatska se popela na visoko, šesto mjesto. Lijepa Naša je u odnosu na početak prošle godine skočila za pet mjesta. Godinu prije, Hrvatska je imala 13. najmoćniju putovnicu na svijetu, a 2023. godine bila je na 18. mjestu.

Prema najnovijem izvješću Henley Passport Indexa, tri najjače putovnice na svijetu dolaze iz Azije - Singapur slijede Japan i Južna Koreja na 2. mjestu. Pet europskih zemalja dijeli 3. poziciju: Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska i Švicarska. Na 4. mjestu također su isključivo europske zemlje, sve s rezultatom: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska i Norveška. Peto mjesto drže Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Najveći napredak

Ujedinjeni Arapski Emirati ostvarili su najjači napredak u 20-godišnjoj povijesti Henley Passport Indexa - od 2006. godine dodali su čak 149 bezviznih destinacija i skočili 57 mjesta na ljestvici. Kako navodi izvješće, ovaj je rast potaknut kontinuiranim diplomatskim angažmanom i liberalizacijom viznog režima.

Na 6. mjestu nalaze se Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland i Poljska. Australija je zadržala 7. poziciju u ovom kvartalnom ažuriranju, zajedno s Latvijom, Lihtenštajnom i Ujedinjenim Kraljevstvom.

Hrvatska se tako nalazi u samom vrhu svjetske ljestvice putovnica, s bezviznim pristupom u čak 183 destinacije, čime potvrđuje snažnu međunarodnu poziciju i pogodnosti koje hrvatsko državljanstvo nudi putnicima.

Ujedinjeno Kraljevstvo bilježi najveći godišnji pad na indeksu te sada ima bezvizni pristup u 182 destinacije — osam manje nego prije godinu dana.

Sjedinjene Američke Države vratile su se na 10. mjesto nakon što su krajem 2025. prvi put ispale iz top 10. Ipak, to nije oporavak kakvim se čini. Ukupno čak 37 zemalja sada ima jače putovnice od američke, što je jedna više nego krajem 2025.

“Snaga putovnice u konačnici odražava političku stabilnost, diplomatski kredibilitet i sposobnost oblikovanja međunarodnih pravila”, izjavio je novinar i rektor Instituta za humanističke znanosti u Beču, Misha Glenny, u izvješću Henley & Partnersa.

“Kako se transatlantski odnosi pogoršavaju, a domaća politika postaje nestabilnija, slabljenje mobilnih prava zemalja poput SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva nije tek tehnička anomalija, već signal dubljih geopolitičkih promjena.”

Na samom dnu ljestvice, na 101. mjestu, i dalje se nalazi Afganistan, s bezviznim pristupom u samo 24 destinacije. Sirija je na 100. mjestu (26 destinacija), a Irak na 99. (29 destinacija).

Najmoćnije putovnice svijeta za 2026. godinu

Singapur (192 destinacije)

Japan, Južna Koreja (188)

Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska, Švicarska (186)

Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška (185)

Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati (184)

Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland, Poljska (183)

Australija, Latvija, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo (182)

Kanada, Island, Litva (181)

Malezija (180)

Sjedinjene Američke Države (179)

