Tko nije sanjao da će Božić provesti pod suncem i Novu godinu dočekati u japankama i kupaćem kostimu? Zamolite Djeda Božićnjaka da vam ispuni želju i povede vas na jednu od toplih destinacija zimi.

Sigurno ste u ovoj godini zaslužili odmor pun sunca i rajskih plaža. Iskoristite božićne praznike za bijeg na jednu od ovih toplih destinacija, na kojima u prosincu temperatura ne pada ispod 18 stupnjeva.

Maroko

Samo nekoliko sati leta avionom i uživat ćete u vrućini sjeverne Afrike. Fes i Marakeš dva su grada koja se najviše preporučuju jer će vas život njihovih tržnica i ljepota medina iznenaditi. Maroko je zemlja kontrastnih krajolika i kultura. Klima nije iznimka - zimi se možete voziti kroz snijeg u planinama i unutar 80 kilometara uživati u blagom, sunčanom vremenu u Marakešu! Maroko se može posjetiti tijekom cijele godine, iako ćete možda morati prilagoditi svoj plan puta u skladu s tim. Obala je nešto hladnija, ali u Marakešu će zimi temperatura u prosjeku iznositi 18 stupnjeva.

Kako do Maroka? Iako postoje direktni letovi prema Maroku iz Hrvatske, savjetujemo vam da istražite ponude RyanAira, čije karte s presjedanjem u jednoj od europskih destinacija (Rim, Milan) možete platiti već od 80 eura po osobi za povratni let.

Malezija

Malezija je jedno od pravih mjesta za bijeg od debelog snijega i ledenih vjetrova. Malezija nema četiri godišnja doba kao Japan, Južna Koreja i Tajvan. Njezino tropsko vrijeme aktivno je tijekom cijele godine sa sunčanim nebom koje se izmjenjuje s kišom. Putnici vole doći u Maleziju kako bi pobjegli od ledene zime. Obvezno rezervirajte svoje letove i hotele unaprijed - vrhunac sezone u Maleziji je između prosinca i siječnja.

Kako do Malezije? Do Malezije ćete najbrže stići odaberete li let Turkish Airlinesa preko Istanbula. Također, moguće je odabrati letove Qatar Airwaysa preko Dohe ili Emirates Aira preko Dubaija.

Peru

Prosinac označava službeni početak sezone kupanja u Peruu, s toplijim pacifičkim temperaturama i velikim valovima. Što se tiče planina, kiša će ovdje biti svakodnevna, ali još uvijek se možete odlučiti za božićno putovanje koje završava u jednoj od najpoznatijih ruševina Inka - Machu Picchuu. Za one koji traže sunce ovo je odličan mjesec za posjet peruanskoj obali u blizini Lime. Južnije ćete pronaći zadivljujući Nacionalni rezervat Paracas s pješčanim dinama, netaknutim plažama i raznolikom faunom.

Kako do Perua? Karte za Južnu Ameriku puno su skuplje od onih prema ostalim kontinentima, tako ni Peru nije iznimka. Povratna karta za jednu osobu košta u prosjeku tisuću eura, a savjetujemo vam da istražite ponude aviokompanije KLM.

Kenija

Zima je divno vrijeme za posjet Keniji - vrijeme je toplo i relativno suho, ali je gužva još uvijek podnošljiva, osobito početkom prosinca. Padat će malo kiše, ali će vrijeme i dalje biti savršeno za odlazak na safari ili šetnju tržnicama Nairobija. Još jedna sjajna stvar u vezi s ovom predsezonom je to što su cijene niže pa možete pronaći mnogo ponuda za hotele i zrakoplovne karte.

Kako do Kenije? Aviokarte do Nairobija možete pronaći već od 380 eura po osobi, ako unaprijed rezervirate svoj let, primjerice iz Budimpešte. Savjetujemo vam da istražite ponudu KLM aviokompanije.

Tanzanija i Zanzibar

Smještena točno ispod ekvatora, Tanzanija "pati" od različitih temperaturnih promjena unutar regija zemlje. Zemlja prirodnog blaga može mnogo toga ponuditi bez obzira na klimu. Država se sastoji od mnogih aktivnih vulkana u svom sjevernom krugu do kojih se može pješačiti do kratera i oko 14 različitih zaštićenih područja u kojima je safari glavni sport. Ako želite ovu zimu provesti negdje na toplom, savjet je da je provedete u Tanzaniji.

Kako do Tanzanije? Savjetujemo vam da istražite ponude Turkish Airlinesa jer moguće je pronaći povratne karte do Dar Es Salama već od 520 eura po osobi.

Meksiko

S ugodnim temperaturama tijekom cijele godine, Meksiko je već dugo popularno odredište za zimski odmor – no s više od devet tisuća kilometara pješčane obale koju treba istražiti, odabir odredišta na plaži za posjet može biti težak. Država Quintana Roo, na karipskoj strani Meksika, najpopularnija je regija za odmor na plaži. Ovdje možete posjetiti majanske ruševine u Tulumu, uživati u okusu luksuza u Cancúnu i posjetiti maleni tropski otok Isla Mujeres.

Kako do Meksika? Do Meksika možete gotovo svim većim avioprijevoznicima, a među najjeftinijima su British Airways i Lufthansa.

Kanarski otoci

Ako niste raspoloženi za duge letove, španjolski Kanarski otoci mogli bi biti mudar izbor za zimski bijeg. Česti su letovi za Tenerife, Gran Canariju, Lanzarote, Fuerteventuru i La Palmu iz cijele Europe, a prosječno vrijeme leta iznosi nešto više od četiri sata. Svaki otok nudi nešto drugačije, a ako želite uživati na plaži, bit ćete razmaženi izborom. Na Tenerifeu ćete pronaći neke od najboljih plaža u Granariesu, uključujući Playa de la Tejita u blizini El Médana na istočnoj obali i Playa de las Teresitas, koja je blizu glavnoga grada Santa Cruz de Tenerife.

Kako do Kanarskih otoka? Najjeftinije i najbrže ćete stići pretražite li letove niskobudžetnog avioprijevoznika RyanAir s presjedanjem u jednoj od EU destinacija.