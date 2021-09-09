Galerija 0 0 0 0 Vjerujemo da za posjet dolini Soče ne treba previše uvjeravanja, no zato nije naodmet spomenuti što vam ne bi trebalo promaknuti. Jedno od posebnih mjesta nalazi se nedaleko od općine Kobarid i slavnog Napoleonova mosta na rijeci Soči, a to je smaragdna oaza u kojoj se s 15 metara visine obrušava slap Kozjak.

Zašto nestvarno? Slap Kozjak nalazi se između tamnih stijena i cijeli prostor djeluje mistično i skučeno. S druge strane, voda koju vidite upadljive je zelene boje – to daje cijelom mjestu prepoznatljiv izgled zbog kojeg dolaze deseci tisuća turista.

Do slapa vodi uređena staza koju krase i mali drveni mostovi, a sve završava terasom s pogledom na kameni amfiteatar i slap. Premda vas vjerojatno mami ideja kupanja u bazenu podno slapa, ono, nažalost, nije dopušteno. No bez brige, u okolici postoji dovoljno mjesta za to.

Potok Kozjak inače izvire podno Krnčice, putem do slapa tvori brojne bazene i ukupno šest slapova, no samo su dva dostupna posjetiteljima. To je slap Kozjak, koji vidite u galeriji, te "mali Kozjak" visok tek 8 metara.

Cijena ulaznice je 3 eura za djecu i 5 eura za odrasle, a grupe i obitelji dobivaju popust. U blizini samog slapa nalazi se parking, tako da ćete do njega prilično lako doći.

Slap Kozjak - 1 (Foto: Shutterstock)

Kamo nakon slapa?

Dolina rijeke Soče krije toliko predivnih mjesta da je teško odabrati kamo prvo krenuti, no evo nekoliko dodatnih lokacija koje možete povezati za vikend iz snova.

Nedaleko od slapa Kozjak nalazi se spomenuta općina Kobarid, koju možete obići povijesnom stazom koja vas vodi kroz najznačajnija i najljepša mjesta toga dijela. Svakako svratite i do Napoleonova mosta.

Osim što u dolini Soče možete planinariti, kampirati ili se okušati u ziplineu i skijanju, možete otkriti i prvu liniju obrane iz Prvog svjetskog rata.

U mjestu Ravelnik kraj Koritnice (pritoke Soče) nalazi se staza s koje je nadgledala austrougarska vojska. Nekadašnji rovovi, bunkeri i tuneli danas čine muzej na otvorenom.

