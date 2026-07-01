Galerija 9 9 9 9 U samom centru Šibenika postoji - ne kućica, nego - prava pravcata Kuća dalmatinskog psa, jedinstveni muzejsko-galerijski prostor posvećen dalmatineru – jednoj od najprepoznatljivijih psećih pasmina u svijetu. Iako je za njegovu popularnost bez sumnje najzaslužniji Walt Disney, za povezivanje s Hrvatskom i naravno Dalmacijom - moramo se pobrinuti sami.

Tako kuća dalmatinskog psa slavi ovu pasminu, ali i bogatu baštinu Dalmacije kroz autentičan, edukativan i zabavan sadržaj koji nadilazi klasične turističke atrakcije. Cilj je posjetiteljima ponuditi nezaboravno iskustvo koje povezuje povijest, kulturu, ljubav prema životinjama i suvremeni pristup muzejskoj prezentaciji .

Muzej koji možete - podragati

Muzejsko-galerijski postav pripovijeda o podrijetlu dalmatinera, njegovim karakteristikama, brojnim ulogama kroz povijest te njegovoj povezanosti s popularnom kulturom, osobito filmskom umjetnošću. Posjetitelji mogu uživati u interaktivnim sadržajima, mini kinu, atraktivnim izlošcima prilagođenima svim generacijama, kao i u druženju s pravim dalmatinerima – Dalmom i Tinom, simpatičnim četveronožnim ambasadorima Kuće (i dakako, pasmine).

Dalmatinski pas, poznat po elegantnom izgledu, dobroćudnom karakteru i jedinstvenim točkama, stoljećima je pratio čovjeka, i to u najrazličitijim ulogama. Dalmatineri su bili i lovački i vojnički psi, pratitelja kočija, vatrogasni pomagači, a u novije su vrijeme i - pop-zvijezde. Pasmina je ime po Dalmaciji iz koje, pretpostavlja se, potječe, a danas je jedna od 7 hrvatskih autohtonih pasmina i nez sumnje - najprepoznatljivija.

Kuća dalmatinskog psa primjer je i kako se kulturna baština može predstaviti na moderan, kreativan i turistički privlačan način. Ovaj projekt dodatno pridonosi prepoznavanju Dalmacije i Hrvatske kao domovine dalmatinskog psa, ali i potvrđuje odlučnu namjeru Šibenika da se probudi i uključi na turističku kartu - pametnije od mnogih naših morskih gradova - kao točka (!) kulture, grad kulturnog turizma, u kojemu moderno doba i baština šeću ruku pod ruku.

„Najtočkastiji rekord na svijetu“

Kuća dalmatinskog psa, u suradnji s partnerima, pokrenula je jedinstveni umjetnički projekt s ciljem postavljanja rekorda za Guinnessovu knjigu - najveću izložbu slika dalmatinskih pasa na svijetu.

U projekt se mogu uključiti djeca iz vrtića i osnovnih škola diljem Hrvatske koja će svojim kreativnim radovima pridonijeti stvaranju najveće izložbe posvećene dalmatineru. Cilj projekta je kroz dječju maštu i umjetnost promovirati ovu pasminu te pokazati koliko zajedništvo i kreativnost mogu postići. Svi pristigli radovi bit će predstavljeni na velikoj javnoj izložbi u Šibeniku u rujnu 2026. godine, kada će se pokušati ostvariti svjetski rekord.

Posjetite Kuću dalmatinskog psa

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – subota: 10:00 – 13:00 i 17:00 – 21:00

Cijene ulaznica:

Redovna ulaznica: 14,00 €

Obiteljska ulaznica (2 roditelja + 2 djece): 40,00 €

Djeca, studenti, učenici, izviđači i umirovljenici: 8,00 €

Djeca do 3 godine: besplatno

Lokacija:

Ul. Kralja Zvonimira 42a, 22000 Šibenik

Kontakt:

museum@homeofthedalmatiandog.com

+385 99 837 3677