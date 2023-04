Iako je poznata po mnogim prirodnim ljepotama, neke od njih Istra još uvijek dobro skriva. Jedna je od njih i špilja Mramornica, koja se nalazi na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka, nedaleko od Brtonigle. Iako su neke druge špilje puno popularnije, Mramornica je jedna od većih, a speleolozi kažu – i najljepših.

Do špilje je najjednostavnije doći osobnim automobilom, vrlo je blizu autoceste, a u neposrednoj blizini špilje uređen je i prostor za parkiranje.

Skretanje na makadamski put, koji do njega vodi, nalazi se na županijskoj cesti Ž5070, koja ide od Buja preko Brtonigle do mora, a skretanje na makadam nalazi se oko jedan kilometar jugozapadno od Brtonigle. Jedino lijevo skretanje s toga makadama dovest će vas do Mramornice. Do špilje možete doći i prateći putokaze do Agroturizma Sterle, a ako pogriješite to jedino skretanje ulijevo, ljubazni će vas domaćini drage volje vratiti na pravi put.

Špilju Mramornicu tek posljednjih nekoliko godina turisti češće posjećuju, iako je ona lokalnome stanovništvu poznata od pradavnih vremena, a prvi pisani trag o njoj ostavio je poznati putopisac Alberto Fortis. On ju je temeljito istražio 1770. godine i o tome pisao 1771., čak tri godine prije nego je izašao njegov putopisni "bestseller" "Viaggio in Dalmazia".

Danas Mramornicu možete obići sa stručnim vodičem. Obilazak traje oko pola sata i otkrit će vam izuzetno zanimljive tajne istarskoga podzemlja. U špilju se silazi strmim, gotovo okomitim željeznim stepenicama. Temperatura u špilji je stalna i iznosi 14 stupnjeva. Glavna prostorija duga je 93 i široka 51 metar, a dubina kod ulaza je 10, a najveća oko 20 metara. Špiljski sustav Mramornice gotovo se u cijelosti može istražiti s uređenih i osiguranih staza, a nedostupne dijelove zasad je možda bolje ostaviti špiljarima.

Mramornica nas oduševljava svojim i do 13 metara visokim i 10 metara širokim stalaktitima u bojama koji podsjećaju na mramor, po čemu je i dobila ime. Fantastični špiljski oblici koje je priroda oblikovala milijunima godina kao da oživljavaju pod svjetlošću, a na najdubljem dijelu špilje nalazi se kanal koji prema pučkoj legendi vodi sve do mora.

Iako ćete danas u njoj sresti tek šišmiše ili albino-račiće, u prošlosti su u Mramornici živjeli ljudi, što su potvrdili i prapovijesni grobovi koji su u njoj otkriveni. Iz puno bliže povijesti, točnije iz Fortisova vremena, dočekuje nas "zid s grafittima", kao dobro očuvan trag vandalizma od 18. stoljeća naovamo, a kao rane osvjetljavamo i odlomljene stalagmite koje je netko odlučio prisvojiti kao suvenir. Oštećen je i jedan od monumentalnih stalagmita Mramornice jer se davno prije vjerovalo da je voda koja ga oblikuje – ljekovita.

Cijena ulaznice je pet eura za djecu, a 9 za odrasle, a Mramornicu možete posjetiti od 10 do 16 sati, u lipnju i rujnu do 17, a srpnju i kolovozu otvorena je do 18 sati. Zimi je obilazak moguć isključivo uz najavu, a detaljne informacije možete saznati na Agroturizmu Sterle, koji će vas dobro nahraniti i napojiti nakon obilaska špilje. Djecu će oduševiti mali zoološki vrt, a odrasle vina koja se mogu degustirati u toj tradicionalnoj istarskoj štanciji.

