Galerija 1 1 1 1 Spektakl koji briše granice brzine, adrenalina i doživljaja vraća se snažniji nego ikad – u svom petom izdanju, Quattro River Rally od 27. do 29. ožujka pretvorit će Karlovac i Karlovačku županiju u epicentar automobilističkih uzbuđenja.

Uz potpuno nove trase, tehnički zahtjevnije brzinske ispite i dodatne izazove, organizatori najavljuju izdanje koje donosi više brzine, više neizvjesnosti i još intenzivniji doživljaj za gledatelje i vozače.

„Ove godine smo napravili iskorak koji će se itekako osjetiti na stazi i uz stazu. Nove dionice, nove lokacije i dodatna dinamika daju potpuno novu dimenziju utrci. Posebno nas veseli velik interes inozemnih posada – to je najbolja potvrda da Quattro River Rally prerasta u ozbiljan međunarodni događaj“ - ističe Željko Magličić, predsjednik Auto i karting saveza Karlovačke županije, u čijoj se organizaciji rally održava.

Program započinje u petak otvaranjem servisnog parka i prijemom posada na ŠRC Korana, gdje će posjetitelje dočekati i zabavni sadržaji. Subota donosi vrhunac uz ceremonijalni start u 14:01 sati, niz atraktivnih brzinskih ispita te spektakularan noćni ispit koji će dodatno podići atmosferu. Nedjelja je rezervirana za završne okršaje na zahtjevnim dionicama i ceremonijalni cilj u 15:30 sati kod Nikola Tesla Experience Centra Karlovac, gdje će dan ranije biti održan i ceremonijalni start.

Uz četiri rijeke koje su zaštitni znak Karlovca, ovogodišnja ruta povezuje i četiri stara grada, pretvarajući rally u jedinstveno putovanje kroz prirodnu i kulturnu baštinu ovog dijela Hrvatske. Upravo ta kombinacija – brzine, povijesti i krajolika – čini Quattro River Rally iskustvom koje nadilazi klasično sportsko natjecanje te postavlja Karlovačku županiju kao nezaobilaznu destinaciju za sve ljubitelje brzine, zvuka motora i vrhunskog sporta.

