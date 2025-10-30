Galerija 25 25 25 25 U srcu divne, zlatne Slavonije, okružena brežuljcima Dilj gore, šumom i zelenim prostranstvima, smjestila se Kuća za odmor Atar – utočište za sve one pod stresom, umorne i gladne… ili samo željne prirode i dobrog odmora. Kuća za odmor Atar malena je taman toliko da je želite uštipnuti za obraz od dragosti, a opet - prava je slavonska ljepotica, nakićena tradicijom, puna ljubavi i topline, koja će za svakoga gosta pobrinuti kao da mu je dužna.

Spoj suvremenog komfora i rustikalnog šarma stvara poseban ugođaj – mira, jednostavnosti i… pripadnosti. Vjerojatno ćete se do polovice prvoga dana koji si poklonite u ovom kutku slavonske Posavine osjećati kao pravi gazda atra, između planova što okrenuti na ražnju i kako ispratiti Sunce da vam ne pobjegne ni na trenutak na svom putu ka zapadu, a taj odlazak ovdje traje – malo dulje. Dok boji zlatna slavonska polja i ovlaš dodiruje vrhove krošnji… prije nego noć prepusti gustom mraku i pokojem psu koji laje iz daljine.

Iako se kuća nalazi tek pola kilometra od ceste i tek nekoliko minuta vožnje automobilom od Slavonskog Broda – to ni po čemu ne biste rekli. Mir koji je okružuje, pun i težak, kao i tišina oka je ovdje neobično glasna, pravi su melem, za izmučene gradske uši. Ovo je mjesto samo po sebi stvoreno za bijeg od svega od čega pobjeći trebate, a uz malu pomoć vlasnika, kojima baš ništa nije teško i koji će se nenametljivo pobrinuti da imate i više nego što vam treba, odmorit ćete se - morat ćete to priznati – kako već odavno niste.

Kuća za odmor Atar - 26 (Foto: Booking.com)

Na imanju, pardon, atru, dočekuje vas prostrano ograđeno dvorište, a oko njega šuma. Prije nego i uđete u kuću, primijetit ćete pecalo, kako se ljepše kaže za zidani roštilj, a kad otvorite ulazna vrata zaljubit ćete se u svu tu pažnju i detalje, puno punoga drveta i sitnice koje služe isključivo tomu da vam poprave raspoloženje. Kuća ima jednu spavaću sobu i jednu kupaonicu te prostrani dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom i može primiti do 4 osobe, a dobrodošli su i kućni ljubimci.

Jutrima će vas buditi ptice i ono isto Sunce koje se okolo vraća kući iz noćnog provoda. Zaželite li se i sami malo provoda, dobro ste došli, jer se u blizini nalazi nekoliko izletišta, adrenalinski park, a u okolici su česti i razni festivali i smotre. Oni koji vole aktivan odmor mogu uživati u lovu, ribolovu, cikloturizmu ili jednostavno u šetnji – i ne baš uvijek ravnicom. Cijena noćenja u ovoj šarmantnoj kućici iznosi 90 eura, a detalje ponude pronaći ćete na Bookingu.

