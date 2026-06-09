Galerija 22 22 22 22 Prije nekoliko godina prilikom posjeta vrhunskoj kulinarskoj školi Alma, koja se nalazi u mjestašcu Colorno , blizu Parme jedan od chefova mi je pokušao objasniti koliko je Italija posebna i različita. Kazao je kada bi preko cijele Čizme povukli okomite crte – svaka bi predstavljala novu kuhinju, kulturu i običaje. Iako je njegova ideja proizašla iz razmišljanja o gastronomiji, moji posjeti Italiji uvjerili su me kako se radi o velikoj i nevjerojatno lijepoj zemlji, koja te na putu svakim novim kilometrom oduševi nečim neočekivanim.

Nažalost cijelu zemlju (još) nisam prošao, ali vidio sam dovoljno, čuo nevjerojatnih priča od obitelji i prijatelja, pročitao članaka i putopisa da sam dobio dobru sliku što sve Italija je. Kada je Highlander Adventure objavio kako priprema novi događaj u Italiji bio sam siguran da su izabrali prelijepo mjesto za održavanje, jer realno uz brojne čarobne planine to nije teško, ali nisam mogao ni zamisliti koliko će me svojom ljepotom osvojiti Val di Sole. Za one koji ne znaju Highlander je hrvatska tvrtka koja po cijelom svijetu organizira planinarske festivale na kojima hodate kroz neke od najljepših dijelova planeta, spavate na nevjerojatnim mjestima u svojem šatoru i nosite sa sobom sve što vam je potrebno za život u prirodi.

Za start ove avanture odabrano je mjestašce Ossana, koje mimo ovog događaja živi vrlo laganim tempom. Uz jedan hotel s pizzerijom, jedan restoran i jedan bar, glavno mjesto je središnji trg na kojem se malobrojni stanovnici okupljaju kako bi podijelili dnevnu dozu vijesti iz magične doline. Već puno življe je u 15 minuta pješice udaljenom Cuisanu u kojem se nalazi hotel i pizzerija Niagara u koji dolaze mnogi lokalci na espresso preko dana te na piće poslije posla. Pizza je odlična, a u ponudi su svaki dan i razne marende.

Dolina vode, a za nas i Sunca

Iako bi na prvu svatko pomislio da Val di Sole znači Dolina Sunca, izgleda da ime nema veze Suncem koje smo molili da proviri prvog dana kada je kiša bez prestanka lijevala. Smatra se da riječ “sole” zapravo dolazi od keltskog jezika, a “salos” je posveta božici Sulis, keltskoj zaštitnici voda, izvora i plodnosti. Nama se smilovala i Sulis i Sunce tako da smo krenuli po savršenom vremenu u istraživanje okolnih planina, čiji snježni vrhovi izazivaju strahopoštovanje i istovremeno donose apsolutni mir. Da je ovo dolina vode i da joj ime savršeno pristaje shvatite već nakon prvih koraka. Sa svih strana slijevaju se rijeke, potoci... na nevjerojatnim mjestima pune se jezera, a stabla se izdižu do nezamislivih visina na mjestima okruženim močvarnim tlom. Sve to se odvija od nekih 700 metara nadmorske visine i mjesta Cavizzana koje se nalazi na najnižoj točci doline pa preko Ossane koja uživa na tisuću do “običnim smrtnicima” nedostižne planine Cevedale na 3769 metara nadmorske visine. Cevedale je ujedno i najviša planina regije Trentino u kojoj se nalazi Val di Sole i ona je prirodna granica između njega i još jednog bisera Italije – Lombardije.

Nas je put u tri dana vodio najviše do dvije tisuće metara nadmorske visine na kojoj smo kampirali i osjećali ledene signale s okolnih vrhova. Bez obzira na kojem dijelu planine smo se nalazili pogledi su otkrivali najljepše od doline vode i sunca. U nekim trenutcima smo bez daha gledali u vječnim ledom okovane vrhunce, a u drugim smireno bacali pogled na mirna mjesta u zelenoj dolini i maštali o životu okruženim tom ljepotom.

Cijeli kraj živi polako, bez žurbe i stresa, a nakon tri dana pješačenja i meni je postalo jasno kako se pored takve ljepote ne može žuriti. Kako proći stazom, a da ne pogledaš po tisućiti put oblak koji se igra po ledenim vrhovima? Hoćeš li ti biti jedini taj koji će projuriti u trenutku kada će se u svoj svojoj ljepoti – obasjan suncem otkriti neki od tritisućnjaka? Naravno da to ne dolazi u obzir i zato smo usporili korak, zastajali što više kako bismo uživali u trenutku te se družili s drugim planinarima koji su došli iz raznih dijelova Europe i svijeta.

Val di Sole obavezna je stanica za sve ljubitelje prirode. Osim kilometara planinarskih staza i alpinističkih izazova, nudi i ogromnu mrežu biciklističkih staza. To su pitoreskna planinska mjesta poput gradića Vermiglio, oko kojeg nam je dva dana kružila staza i u kojem ćete lako pronaći smještaj. Naravno da na svakom koraku možete kajakariti ili uživati u raftingu, a zimi su vam na raspolaganju staze koje će ispuniti sve vaše skijaške želje. Ako se odlučite na put u Val di Sole, preporučam da se pridružite Highlanderu jer su se organizatori pobrinuli za sve i napravili festival na kojem su svi sudionici uživali i bili sigurni. Talijansko gostoprimstvo još je jedno prošlo test tako da vjerujem da sljedeće izdanje Highlander Italije može biti još samo bolje.

Ja sam putovao iz Zagreba automobilom i prema Googleu mi je bez stajanja trebalo 6 i pol sati, ali uz pauze, obaveznu gužvu u Sloveniji - računajte na najmanje 8, 8 i pol sati ili budite pametniji od mene pa još bolje isplanirajte putovanje, možda s nekim stajanjem za šoping u Trstu ili posjeti čovječje ribice u Postojnoj... Može se u jednom danu, ali isplatilo bi se i “razlomiti” putovanje i s nekim prirodnim biserom dobro se zagrijati za Val di Sole koja bi vam mogla postati nova omiljena destinacija u spektakularnoj Italiji!