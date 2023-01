Na Islandu postoji nekoliko kultnih ruta za roadtripove. Za prvi put trebali biste proći Ring Road, sljedeći put nešto uži krug - Golden Circle, a onda ste spremni detaljnije obići Arctic Coast Way, The Westfjords Way i The South Coast.

Ruta koju vam mi ovdje preporučujemo počinje u Reykjaviku i vodi vas na sjever. Bez obzira na to jeste li već bili na Islandu ili se tek spremate, nadamo se da će vas inspirirati ova osmodnevna ruta, koja će vas dovesti do nevjerojatnih vidikovaca, vodopada, klifova i vulkana, zabačenih sela i nevjerojatnih pogleda i vizura.

Osmišljena je za puno malih užitaka, prolazi mimo gužve i turista, idealna je za sve koji su se toliko zaljubili u ovaj zeleni otok da mu doista žele upoznati svaki pedalj. A mogla bi se prodati i kao "ruta stotine svjetionika".

Dan 1: Keflavik - Reykjavik (49 km)

Čim sletite u Keflavik, koji je udaljen oko 45 minuta od Reykjavika, uzmite rent-a-car i prvo se odvezite u Plavu Lagunu. Jest da je razvikana i pretrpana turistima, ali ako nikada niste bili, obavezno je morate posjetiti. Nakon opuštanja u gejziru, uputite se za Reykjavik, istražite grad, popijte piće, otiđite na večeru…

Dan 2: Reykjavik - Snorralaug - Hvammstangi (234 km)

Na putu do Hvammstangija obavezno se zaustavite u Snorralaugu i obiđite maleni muzej posvećen životu i djelu najvećega islandskoga pjesnika Snorrija Sturlussona. Otamo će vas put voditi kroz planine, a dolaskom u Hvammstangi nećete se moći dovoljno nadiviti pogledu na zaljev. Hvammstangi je na poluotoku Vatnsnes, koji nudi brojne avanture poput stijene Ánastadastapi na zapadnoj obali ili 15 metara visok bazaltni monolit Hvítserkur, koji dramatično izranja iz mora u zaljevu Húnafjördur.

Dan 3: Hvammstangi - Akureyri (202 km)

Treći dan određen je za Akureyri, drugi po veličini grad na Islandu, do kojeg je vožnja od Hvammstangija duga oko dva i pol sata. Posjetite botanički vrt i umjetno stvorenu Šumsku lagunu, koja je smještena u šumi Vaðlaskógur, malo izvan grada. Prošećite "glavnim gradom sjevera" i odaberite neki od mnogih restorana i barova, dojmovi se najbolje sliježu uz domaću kuhinju.

Dan 4: Akureyri - Húsavík (75 km)

Na putu prema Húsavíku posjetite Laufás, muzej na otvorenom koji prikazuje život i kuće prvih doseljenika na Island. Grad Húsavík nalazi se na istočnoj obali zaljeva Skjálfandi i svjetski je poznata točka za promatranje kitova. Možete obići i Muzej kitova, uspeti se na planinu Húsavík stazom obrubljenom arktičkom lupinom i posjetiti Geoseu, izvor pored kojeg se nalazi eklektični narančasti svjetionik koji će vam vrlo dobro stajati na fotografijama.

Husavik (Foto: Getty Images)

Dan 5: Húsavík - Mývatn - Ásbyrgi (138 km)

Mývatn je prekrasno jezero s mnogo malih otoka na sjeveru Islanda, a zajedno s okolnim područjem čini jednu od najčudesnijih prirodnih atrakcija u zemlji. Nalazi se u aktivnom geotermalnom području, što oblikuje nesvakidašnji krajolik.

Kad ste ovdje, posjetite kalderu Krafla, u kojoj se nalazi ozloglašeni vulkan Víti, čije ime znači "pakao", popnite se na vulkanski krater Hverfjall i obiđite Hverir, geotermalno područje poznato po zlatnom blatu. Iz Mývatna će vam trebati nešto više od sat vremena do najistočnije točke ovog putovanja – Ásbyrgija. Ásbyrgi je ledenjački kanjon u obliku potkove sa strmim liticama visokim i do sto metara. Iz središta Ásbyrgija uzdiže se prepoznatljiva stijena poznata kao Eyjan.

Dan 6: Ásbyrgi - Siglufjörður (215 km)

Samo dva sata od Húsavíka nalazi se Siglufjörður, do kojega se može doći jedino tunelom, a sasvim sigurno jedno je od najljepših naselja uz more na čitavom Islandu. Siglufjörður se nalazi u posebno lijepom fjordu istog imena, a nad mjestom se uzdižu visoke planine.

U blizini je fjord Heðinsfjörður, do kojeg možete dopješačiti ili mu pristupiti čamcem ili automobilom. U samome mjestu, u nagrađivanom Muzeju haringa, možete naučiti o povijesti Siglufjörðura i njegovoj ulozi jednog od navećih svjetskih proizvođača haringi. Za one koji žele znati više o islandskoj kulturi, tu je i Folk Music Center.

Day 7: Siglufjörður – Stykkishólmur (315 km)

Iz Siglufjörðura put nas vodi nazad na zapad prema Stykkishólmuru i poluotoku Snaefellssnes. Stykkishólmur se nalazi u zaljevu Breiðafjörður, koji je poznat po ljepoti i izvanrednom životinjskom svijetu. Na poluotoku Snaefellssnes nalazi se i istoimeni nacionalni park, kao i neka od najfotografiranijih mjesta na Islandu. Posjetite svjetionik Súgandisey, koji definitivno vrijedi uspona, Knjižnicu vode, fantastičan projekt koji dokumentira ledenjake na Islandu ili Helgafell, ruševine nekadašnjeg hrama posvećena Thoru.

Day 8: Poluotok Snaefellsnes – Reykjavik (135 km)

Poluotok Snaefellsnes nudi brojne atrakcije i nestvarne vizure, a kako ste samo dva sata vožnje od Reykjavika, ne morate se žuriti da ih obiđete. Možete prošetati klifovima Gerðuberg, uspeti se na vulkan Snæfellsjökull, obići izoliranu crkvu Búdakirkja, poznatu jer je obojena u crno, ili promatrati tuljane na plaži Ytri Tunga i diviti se planini Kirkjufell.

