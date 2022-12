Panoramski kotač

Ove godine Osijek je obgrlilo 15 kilometara lampica, a šetajući se Trgom Ante Starčevića, uživat ćete i u raznim svjetlosnim instalacijama koje su kao stvorene za stvaranje blagdanskih uspomena. Ipak, najveća je svjetleća atrakcija panoramski kotač u Tvrđi s kojeg puca pogled i na baranjsku i na osječku stranu. Najveći je to panoramski kotač u Hrvatskoj, pa nađete li se u Osijeku, ne propustite vožnju koja će vas vinuti 35 metara u visinu. Veliki lunapark pronađite kod ”Školjke”, a središnji gradski bor uz osječku konkatedralu.

Advent u Osijeku (Foto: Grad Osijek)

Božićni tramvaj

Gradom prvog hrvatskog tramvaja i ovog adventa prometuje čarobno vozilo - "Ledeno kraljevstvo" s posebnim programima za djecu. Vikendom „ledeno kraljevstvo“ vozi na redovnoj liniji, a cijena karte jednaka je kao i u svim vozilima javnog prijevoza.

Koncerti

Velika pozornica u Tvrđi i ove je godine okupljalište mnogih glazbenika, među kojima su i velika imena. Do kraja godine očekuju vas Neno Belan i Klapa Rišpet, kao i niz glazbenih sadržaja s lokalnim glazbenicima i zabavljačima.

Advent u Osijeku (Foto: Grad Osijek)

Adventske kućice

Adventske kućice s domaćim specijalitetima, kuhanim vinom i različitim rukotvorinama otvorene su od nedjelje do četvrtka od 16 do 22 sata, petkom i dva sata duže, do ponoći. Subotom će kućice biti najduže otvorene, od 10 sati do ponoći, a na Badnjak od 10 do 17 sati.

Advent u Osijeku (Foto: Grad Osijek)

Gastronomsko prijepodne s Reneom Bakalovićem

Uz degustacije slavonskih delicija na adventskim kućicama, novost su subotnji matinejski programi pod vodstvom poznatog hrvatskog gastronomada Renea Bakalovića, koji svaki tjedan donosi nove specijalitete slavonske gastronomije.

Program za djecu

Dječji program obuhvaća večernje bajke, ulične predstave i veliki poštanski ured Djeda Mraza. Gotovo se svakodnevno odvija po jedan kazališno-književni program za djecu i obitelji, bajke koje se odvijaju u posebnoj kupoli. Tu su i ulične predstave koje možete pogledati na Trgu Svetog Trojstva, kao i dječje kino koje prikazuje božićne filmove.

Advent u Osijeku (Foto: Grad Osijek)

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Grad Osijek po najvišim profesionalnim standardima.