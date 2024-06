Il Parco degli Acquedotti, gradski je park i jedna od zelenih oaza na jugoistoku Rima, a zanimljiv je zbog toga što se u njemu nalazi čak šest od ukupno jedanaest antičkih akvedukata koji su opskrbljivali Rim vodom… I jedan mlađahni, iz šesnaestog stoljeća.

Park koji su turisti zaboravili

Park akvedukata nalazi se uz poznatu Apijevu cestu (i dio je regionalnog parka Appia Antica), između četvrti Appio Claudio na sjeveroistoku, via delle Capannelle na jugoistoku i željezničke pruge Rim-Cassino-Napulj na zapadu. Do njega se može doći podzemnom željeznicom (linija A), vlakom do željezničke stanice Capannelle (FL4 i FL6) ili gradskim autobusom (linije 559, 590, 650, 654).

S obzirom na izvrsnu povezanost s Rimom, kao i na činjenicu da je od samog središta grada park udaljen samo osam kilometara, a ulaz u njega besplatan, gotovo je nevjerojatno koliko malo turista ćete ovdje sresti. Malo za Rim, da se ne razočarate.

Siksto V. i Marina Abramovič

Akvedukti koje možete obići u parku su Vetusov akvedukt (jedan od najstarijih u ovom parku), akvedukt Tepula (izgrađen 125 pr. K., ime je dobio jer je provodio mlaku vodu), akvedukt Anio Novus iz prvog stoljeća (jedan od najdužih - oko 87 km, ali 73 km je podzemno), Klaudijev akvedukt koji se smatra jednim od najvažnijih akvedukta Vječnog Grada (dio koji prolazi parkom zapravo je najočuvaniji, sagrađen kad i Avio Novus), Julijski akvedukt posvećen carskoj obitelji, Gens Julia, Aqua Marcia (sagrađen u 2. st. pr. K., dijelom podzemni) te Aqua Felix, koji je 1586. godine dao izgraditi papa Siksto V.

Park akvadukata - 5 (Foto: Getty Images)

Ako vas osobito ne fasciniraju antička inženjerska dostignuća i ruine same po sebi, ipak će vas se vjerojatno dojmiti igra boja i sjena u ovome parku u zalaz sunca. Ili u zoru kada sunce izlazi, ako ste ranojutarnji tip.

Začudni prizori nepregledno velike livade i impresivnih ruševina, obojanih suncem li ne, zaslužni su za to da se uz južnu granicu parka smjestila Cinecittà – talijanski Hollywood gdje su snimljene mnoge kultne scene, poput one uvodne iz La Dolce Vita (helikopter i skulptura Isusa), preko scena iz filmova Mamma Roma, Markiz de Grillo, Totò, Peppino, Malafemmina… do La Grande Bellezza / The Great Beauty gdje Marina Abramovič, naravno - gola, trči prema zidinama.

