"Iznad glavnog hvarskog trga i tek nekoliko koraka od rive, Palace Elisabeth mjesto je koje iza elegantne fasade krije višestoljetnu povijest. Palača koja potječe iz 13. stoljeća obnovljena je 1899. uz potporu austrijske carice Elizabete, čije ime i danas nosi. U unutrašnjosti se izvorni arhitektonski detalji isprepliću s nenametljivim modernim dizajnom, dopuštajući da karakter zgrade dođe do izražaja. S pogledom koji se proteže preko luke i položajem u samom srcu grada, ovo je mjesto koje vas povezuje s hvarskom prošlošću i sadašnjošću u jednakom omjeru“, piše Michelin o hotelu koji je izdvojio kao jednog od najljepših u Hrvatskoj te mu dodijelio priznanje dva ključa.

Od nedavno na stranicama renomiranog vodiča osim restorana možete pronaći i vrhunske hotele; zvjezdice koje dodjeljuju restoranima, pandan su hotelskim ključevima.

Po jedan ključ nose hotelski dragulji s osobnošću, oni koji nude puno više nego drugi u istoj cjenovnoj kategoriji. Dva ključa označavaju izuzetan boravak, odnosno hotel s karakterom i šarmom. Tri ključa podrazumijevaju izvanredan boravak - najvišu razinu udobnosti i usluge, stila i elegancije.

Palace Elisabeth prvi je hvarski hotel s pet zvjezdica, kao i jedini hotel u Hrvatskoj koji nosi dva ključa. Tri ključa ima Villa Nai 3.3 na Dugom otoku, a jedan ključ ima osam lokacija u Lijepoj Našoj.

Predivnu hvarsku palaču pronaći ćete u kompleksu Kneževe palače, na glavnom gradskom trgu. Zlatno doba palače bilo je tijekom venecijanske vlasti, a nakon toga je polako gubila sjaj, sve dok nije srušena na prijelazu 19. u 20. stoljeću.

Na tom je mjestu zatim izgrađen lječilišni hotel carice Elizabete (Kurhotel kaiserin Elisabeth). Palača i dalje čuva uspomene na prošla vremena: okrugli otvori za topove (puškarnice) na zidovima, kameni lavovi koji simboliziraju venecijansku vlast, monumentalna kruna bunara koji je nekada davno krasio dvorište Kneževe palače, kao i filter za vodu od opeke i žbuke (jedan od najstarijih sačuvanih na jadranskoj obali), samo su neki detalja velike vrijednosti koje je prepoznao i Michelin.

Mjesto koje nikada nećete posjetiti: Jedan od "najljepših prizora na svijetu" koji privlači na tisuće ljudi +0