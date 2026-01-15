Early Booking 2026 ponuda Jadran hotela i kampova omogućuje vam da svoj idealan odmor osmislite bez žurbe, uz povoljnije uvjete smještaja i dodatne pogodnosti. Fokus ostaje na onome najvažnijem – udobnosti, opuštenosti i kvalitetnoj usluzi. Umjesto planiranja u zadnji tren, svaki detalj postaje dio ugodnog procesa kroz kojeg kreirate svoje idealno utočište u 2026. godini.

Crikvenica, otok Krk, Brač ili Makarska rivijera nude različite ambijente, ali isto obećanje: autentičan mediteranski ugođaj, ugodnu lokaciju i osjećaj odmora koji traje i dugo nakon povratka kući.

OBITELJSKI ODMOR BEZ KOMPROMISA

Savršena ravnoteža obiteljske zabave i roditeljskog mira

Hotel Katarina**** u Selcu i Hotel Omorika**** u Crikvenici zajedno čine izvrsnu ponudu za obiteljski odmor na Kvarneru, s naglaskom na zabavu za djecu i opuštanje za roditelje.

Hotel Katarina osigurava opušten obiteljski ritam uz vanjske bazene s morskom vodom, dječji bazen, animacijske programe te wellness zonu s unutarnjim bazenom i bogat izbor masaža i kozmetičkih tretmana. Idealan je odabir za obitelji koje si žele osigurati mir i komfor tijekom cijele godine.

Hotel Omorika smješten je iznad plaže Omorika u Crikvenici i nudi panoramske poglede na Kvarner. On je favorit obitelji željnih aktivnijeg odmora jer u ponudi ima tri nova vanjska bazena, sportske terene i blizinu adrenalinskog parka. Ovi hoteli zajedno nude dvije komplementarne verzije savršenog obiteljskog odmora - Hotel Katarina za mirniji ritam, a Hotel Omorika za aktivnu obiteljsku avanturu.

Hotel Katarina (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

Hotel Omorika (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

MODERAN MEDITERANSKI SMJEŠTAJ KOJI SPAJA KOMFOR, BOGATE SADRŽAJE I OPUŠTENI RITAM ŽIVOTA UZ MORE

Grand Hotel View (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

Moderan i elegantan Grand Hotel View**** nudi komforne sobe i apartmane s nezaboravnim panoramskim pogledom na more. Smješten u Postirama na Braču osigurava spoj udobnosti i opuštenog otočnog ritma što ga čini idealnim izborom za obitelji i parove.

Hotel raspolaže s unutarnjim i vanjskim bazenima, wellness i spa centrom, teretanom i barovima, a nudi i sadržaje za djecu te raznoliku buffet i à la carte ponudu. Blizina plaže Prvija, pitoreskne Postire i mogućnosti za bicikliranje, šetnje i istraživanje Brača dodatno naglašavaju osjećaj lakoće i bezbrižnosti boravka, uz sve pogodnosti modernog hotela na dohvat ruke.

Grand Hotel View (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

Grand Hotel View (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

MEDITERANSKA UTOČIŠTA ZA PAROVE

Mir, privatnost i bezvremenski komfor

Za parove koji cijene mir, eleganciju i visoku razinu usluge Boutique Hotel Esplanade**** u Crikvenici i Boutique Hotel Noemia**** u Baškoj Vodi nude profinjeno boutique iskustvo za parove i visoku razinu usluge.

Tik uz more, šetnicu i pješčanu plažu, Boutique Hotel Esplanade izbor je za romantične boravke tijekom cijele godine. Poseban naglasak stavljen je na gastronomiju - restoran Lemoon prepoznat je po profinjenoj ponudi, dok se doručak doživljava kao ritual, a ne obaveza. Intiman wellness & spa centar dodatno doprinosi osjećaju privatnosti, a budući je otvoren tijekom cijele godine, Boutique Hotel Esplanade je odličan izbor za miran bijeg u proljeće, jesen ili zimu.

Boutique hotel Esplanade, Crikvenica (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

Boutique hotel Esplanade, Crikvenica (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

U Baškoj Vodi, Boutique Hotel Noemia ističe se iznimno visokom razinom komfora i usluge. Hotel nudi kvalitetan wellness & spa centar, natkriveni bazen i bogatu buffet i à la carte ponudu. Izvrstan je izbor za parove koji žele dodatni osjećaj luksuza i opuštanja, ali i one željne nešto aktivnijeg odmora - blizina Biokova pruža brojne mogućnosti za istraživanje prirode, izlete i aktivan boravak, uz povratak u mir i udobnost hotela.

Boutique hotel Esplanade, Crikvenica (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

Boutique hotel Noemia (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

Zajedno, ovi hoteli čine uravnoteženu boutique ponudu - Boutique Hotel Esplanade za romantičan boravak uz more, bogatu gastronomiju i cjelogodišnji mir, a Boutique Hotel Noemia za parove koji žele vrhunski komfor, wellness i aktivniji doživljaj jedne od najljepših regija jadranske obale.

KAD ODMOR ZNAČI DISATI PUNIM PLUĆIMA

Elements Camping Selce (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

Miris borova, zvuk valova i osjećaj potpune slobode - bez odricanja od komfora - čine Elements Camping Selce*** mjestom za povratak jednostavnosti. Širok izbor modernih mobilnih kućica, opušten ritam boravka i jedinstveni kaskadni bazen na dvije razine stvaraju ambijent savršen za uživanje u dugim ljetnim danima. Blizina borove šume, vlastita plaža i jednostavan pristup čine ga idealnim za obitelji, parove i sve koji žele odmaknuti se od gradske vreve i disati punim plućima.

Plaža u uvali Slana udaljena je svega pet minuta hoda, a u blizini se nude i brojne mogućnosti za aktivnosti poput biciklizma i laganih šetnji. Elements Camping Selce je savršen izbor za fleksibilan, nenametljiv i opuštajući odmor na otvorenom.

Elements Camping Selce (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

JEDNOSTAVNO, AUTENTIČNO I BEZ ŽURBE

Hoteli za opušten odmor

Paviljoni Slaven (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

Paviljoni Slaven*** u Selcu i Hotel Ad Turres*** u Crikvenici namijenjeni su gostima koji teže jednostavnosti. Paviljoni Slaven idealan su izbor za one kojima su plaža i more u fokusu svakog odmora. Dani provedeni na plaži, večeri provedene na događanjima u Selcu i opuštene pauze u igri minigolfa, recept su za lagan i bezbrižan ljetni odmor.

Hotel Ad Turres - mala kulturna oaza skrivena u hladovini mirisne borove šume, nudi mirniju i moderniju alternativu odmora. Posebnost Hotela Ad Turres krije se u modernom dizajnu te vrijednim muralima istaknutih akademskih umjetnika – Ede Murtića, Otona Glihe i Zlatka Price, koji krase njegove zidove. Idealan je izbor za one koji žele opušten odmor, povučen od gradske vreve, uz mogućnost da dio dana provedu uz bazen ili uživaju na terasi bara.

Hotel Ad Turres (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

Hotel Ad Turres (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

Hotel Ad Turres (Foto: Jadran hoteli i kampovi)

PLANIRAJTE ODMOR NA VRIJEME

Upravo sada pravi je trenutak da sebi i svojim bližnjima osigurate odmor koji će se s radošću iščekivati cijele godine. Uz do 20 % popusta na smještaj i dodatnih 10 % na à la carte ponudu, Early Booking 2026 omogućuje vam planiranje odmora uz pogodnosti, ali bez stresa i žurbe. Dostupni datumi obuhvaćaju cijelu godinu, ne samo ljetnu sezonu, ostavljajući vam slobodu izbora termina koji vam najviše odgovara.

Sve informacije i rezervacije potražite na: www.jadran-crikvenica.hr