Galerija 0 0 0 0 Nova arheološka ispitivanja u Pompejima ukazuju kako ovo mjesto nije ostalo nenaseljeno nakon erupcije Vezuva. Iz aktivnog vulkana 24. kolovoza 79. godine je uistinu eksplodirao oblak pepela koji je uništio sve na svojem putu te usmrtio oko 2000 osoba.



Povijesni udžbenici kažu kako su Pompeji ostali gotovo pa savršeno očuvani i spod debelog sloja pepela i ruševina - vulkanska erupcija je mumificirala dio tijela građana, zgrade, umjetnine i razne druge predmete te omogućila znanstvenicima da istražuju i analiziraju tragični događaj nakon što su Pompeji iznova "otkriveni" sredinom 18. stoljeća.



Nova istraživanja sada pokazuju da Pompeji nisu bili napušteni nakon erupcije kako se prije mislilo. Iako je smrtno stradao velik broj ljudi, dio onih koji su preživjeli nisu si mogli priuštiti novi početak na novoj lokaciji te su se vratili u razorene Pompeje.

Novi dokazi upućuju da su se neki vratili u Pompeje nakon erupcije Vezuva (Foto: AFP PHOTO / POMPEII ARCHAEOLOGICAL PARK)

Arheolozi vjeruju da su im se pridružili i ljudi iz drugih gradova u potrazi za mjestom za život nadajući se da će pronaći dragocjene predmete koje su bivši stanovnici Pompeja izgubili u ruševinama.

Favela na mjestu Pompeja

Dakako, riječ je vjerojatno bila o neformalnom naselju u kojem se živjelo na vlastitu odgovornost – nesigurno i bez odgovarajuće infrastrukture tipične za ono doba.



Zahvaljujući novim iskapanjima, slika je sada jasnija: Pompeji nakon 79. godine ponovno izlaze na vidjelo, ali ne kao grad u pravom smislu riječi, već kao nesigurna i siva nakupina – svojevrsni kamp, favela među još uvijek prepoznatljivim ruševinama nekadašnjih Pompeja, izjavio je Gabriel Zuchtriegel, ravnatelj arheološkog nalazišta.



I u prijašnjim istraživanja postojale su naznake kako je područje bilo ponovo naseljeno nakon erupcije Vezuva, no nitko se dosad nije želio koncentrirati na slabe tragove, pa su isti uklonjeni bez ikakve dokumentacije.



Pompeji su danas zaštićeni i nalaze se na UNESCO-ove ljestvice svjetske baštine. Smatraju se drugom najposjećenijom turističkom atrakcijom u Italiji odmah iza rimskog Koloseuma, a koju godišnje posjeti više od četiri milijuna turista.

