Galerija 3 3 3 3 Grčki otok Paros još je davnih dana bio jedan od važnijih jonskih otoka, poznat po proizvodnji vina, maslina i predivnom mramoru, a s Hrvatskom, preciznije – s Hvarom ga povezuje uzbudljiva prošlost. Stanovnici otoka Parosa su 384. godine prije Krista osnovali jednu od najstarijih grčkih kolonija na istočnoj jadranskoj obali, koja se protezala od Starog Grada na otoku Hvaru do Vrboske.

Drevni grad je imao sve odlike grčke kolonije, a u njemu se živjelo mirno, izuzme li se dolazak kolonizatora i nešto kasniji sukob s Rimljanima. Otputujemo li još koju godinu u prošlost, vidjet ćemo da je najstariju i najveću grčku koloniju Issu osnovao je između 397. i 390. pr. Kr. na otoku Visu sirakuški tiranin Dionizije Stariji radi širenja svojega političkog utjecaja na Jadran. Upravo na njegov poticaj Grci su došli do Hvara i naišli na otpor ilirskog stanovništva, koje je pozvalo u pomoć svoje sunarodnjake s kopna. Bila je to prva zabilježena bitka između Ilira i grčkih kolonista na Jadranu.

Danas se većina turista ne zamara davnom prošlosti, kako Parosa, tako niti Hvara, ali im je zato grčki otok jedan od omiljenih u Grčkoj zbog plaža koje slove kao najljepše na Cikladima, živahne atmosfere, ali s osjetno manje gužve nego na popularnom Mikonosu ili Santoriniju.

Paros - 2 (Foto: Shutterstock)

Lako dostupan trajektom iz Atene i drugih obližnjih otoka (Naxos, Mikonos, Santorini), Paros je sjajna baza za obilazak i istraživanje. Iako noći na Parosu možete kratiti u elegantnim barovima i klubovima smještenim uglavnom u Naoussi i Parikiji, a dane surfajući, pijuckajući koktele, ako želite zagrepsti ispod površine, upoznajte ga bolje u šetnji arheološkim nalazištima, kamenolomima, bizantskim crkvama te poljima origana, kadulje i timijana. Upravo su od predivnog otočkog mramora nastala remek-djela, poput Nike sa Samotrake i Miloske Venere. Neki kažu da je paroski mramor Rodinu bio omiljen, draži čak i od onog iz Carrare a Napoleon je za njim ludovao.

Paros nije monumentalan poput Santorinija, nema nadrealne bijele stijene poput Milosa, ali zato mami ljupkim selima, dugim plažama i uvalama na putu do kojih možete promatrati koze-lutalice, drevne samostane i ponešto divljine. Osim plaža na kojima nećete biti sami, možete istražiti i sramežljivije ljepotice, poput Voutakosa ili bezimene uvale između Kolymbithresa i Monastirija.

Paros - 6 (Foto: Shutterstock)

Svaki dio otoka ima drukčiji karakter: zapad je živahan, sjever je elegantniji, istok je opušten, a jug suroviji. Planinska unutrašnjost je najmanje pitoma i ondje još uvijek možete vidjeti staro lice Parosa, kao i jedno od najzanimljivijih sela: Lefkes. Svatko tko posjeti otok u nekom će trenutku stati u Naousi i možda isprobati kakav specijalitet u jednom od restorana. Usprkos gužvi, i dalje djeluje nježno, privlačno, povremeno i glamurozno. Ondje možete vidjeti ribare kako krpaju ribarske mreže, kao i druge prizore zbog kojih ćete zastati i uživati u trenutku.

