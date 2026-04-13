Urednici američkog magazina Esquire istražili su novootvorene hotele u posljednjih godinu dana kako bi napravili popis najboljih koje vrijedi posjetiti. Put ih je vodio kroz pariške umjetničke četvrti, kalifornijsku vinorodnu regiju i afričke šume.

Najboljim novim hotelom za 2026. godinu, pak, proglasili su Collegio alla Querce u Firenzi, a koji je smješten na brežuljku te ima odličan pogled na grad i zapanjujući toskanski krajolik. Hotel je dio Auberge Collectiona te odiše poviješću.

Zgrada hotela originalno potječe iz 16. stoljeća - imanje je obuhvaćalo plemićku seosku kuću s prostranim vrtovima. Stotinjak godina kasnije mjesto je pretvoreno u privatnu školu za elitu poznat kao Collegio. Danas je luksuzni hotel s 83 sobe koji je zadržao neke elemente svoje bogate povijesti, a koje su uređene prema zamislima studija ArchFlorence.

Collegio alla Querce okružen je limunovim stablima, ima veliki bazen na otvorenom, obuhvaća luksuzni spa centar, a u njegovom sklopu nalazi se i restoran La Gamella koji služi jela temeljena na plodovima mora.

U istraživanje Esquirea uključeno je 43 nova hotela – od čega sveukupno šest iz Italije. Na ljestvici najboljih novih 16 hotela se nalazi u SAD-u i još šest iz Sjeverne i Srednje Amerike (Kanada, Meksiko, Kostarika, Dominikanska Republika i Portoriko), 14 hotela je u Europi, 4 hotela u Aziji (Bali, Japan, Ujedinjeni Arapski Emirati), 2 hotela u Africi, točnije Keniji te jedan u Australiji.

Sve najbolje nove hotela prema mišljenju urednika Esquirea pronađite ovdje.

Omiljeno mjesto za piknik: Od bivšeg zoološkog vrta napravili savršeno mjesto za roštiljanje +0