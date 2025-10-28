Galerija 1 1 1 1 Od povijesnih središta do modernih metropola koje pomiču granice urbanog života – magazin Condé Nast Traveller donio je godišnji pregled najomiljenijih europskih gradova prema glasovima putnika.

U sklopu Readers’ Choice Awards 2025, čitatelji su birali destinacije koje ih uvijek iznova oduševljavaju. Rang-lista složena je prema ocjenama koje su davali gradovima u nekoliko kategorija – od kulture i hrane do gostoljubivosti i vrijednosti za novac.

Ove su se godine najviše istaknule Španjolska i Italija, čiji su gradovi dominirali ljestvicom, dok su se u top 10 probili i predstavnici svih skandinavskih zemalja.

Bez obzira na to jesu li poznati po raskošnoj arhitekturi, živahnom noćnom životu, neodoljivoj gastronomiji ili jednostavno po posebnoj atmosferi, ovi gradovi imaju ono “nešto” što ih čini nezaboravnima.

Hrvatskih gradova nema na popisu, a od susjeda na njemu se našla samo Budimpešta na 19. mjestu.

Broj 1 obasjan je Mediteranskim Suncem

Međutim, laskava je titula otišla na Mediteran. Broj jedan je s visokom ocjenom 97,33 – glavni grad Malte. Iako malena, Valletta odiše grandioznošću – čitav je grad poput muzeja na otvorenom, s kićenom baroknom arhitekturom i zlatnim utvrdama uokvirenim morem.

Uske vijugave ulice u kojima se susreću boje pijeska, britanski ukus i šarm europskog juga, stvaraju jedinstvenu scenografiju koja je putnicima očito – neodoljiva.

Ljestvicu najboljih europskih gradova 2025. po mišljenju putnika donosimo u nastavku.

20. Prag, Češka – 86,94

19. Budimpešta, Mađarska – 87,01

18. Venecija, Italija – 87,06

16. Porto, Portugal – 87,56

15. Reykjavik, Island – 87,62

14. Marseille, Francuska – 88,15

13. Pariz, Francuska – 89,02

12. Rim, Italija – 89,21

11. Atena, Grčka – 89,63

10. Firenca, Italija – 91,39

9. Palma, Španjolska – 91,67

8. San Sebastian, Španjolska – 91,94

7. Stockholm, Švedska – 92,06

6. Lisabon, Portugal – 92,22

5. München, Njemačka – 92,89

=4. Madrid, Španjolska – 93,33

=4. Kopenhagen, Danska – 93,33

3. Beč, Austrija – 93,75

2. Oslo, Norveška – 94,36

1. Valletta, Malta – 97,33

Dvorac na privatnom otoku u Francuskoj prodaje se po cijeni stana od 250 kvadrata u Zagrebu +5

