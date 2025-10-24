Galerija 5 5 5 5 Prosječna cijena kvadrata stana u Zagrebu iznosi oko 3000 eura, pa se dom od 250 kvadrata prodaje po 750.000 eura. Za ovu istu cijenu u Francuskoj možete dobiti dvorac na privatnom otoku.



Na tržištu se, naime, nedavno pojavio dvorac na rijeci Vienne u mjestu L'Isle-Jourdain blizu Toulousea u Francuskoj.

Pub unutar dvorca (Foto: Profimedia)

Riječ je o posjedu koji datira iz 1817. godine, a koji obuhvaća glavnu zgradu s tri kata i podrumom – prizemlje zgrade zauzima površinu od 365 kvadrata, prvi kat ima 357 kvadrata, a drugi kat još 267 kvadrata.

U cijenu je uključena i velika garaža, radionica i privatni pub, dvorište s malim maslinikom, kokošinjac te vrt i bunar s vodom.



Prespavati možete u jednoj od triju velikih spavaćih soba, a opustiti se možete u dva prostrana dnevna boravka. Zgrada se grije s peći na palete, a obuhvaća i dvije kupaonice, te kuhinju s pozamašnom blagovaonicom.

Prostorije unutar dvorca su prostrane, ali trebaju obnovu (Foto: Profimedia)

Obnova je nužna, ali nekretnina ima potencijal da postane zapanjujući obiteljski dom, ili barem tako piše agencija koja je dvorac stavila u prodaju.

Zahvaljujući prostranim dvoranama ovaj prostor moguće je prenamijeniti i u hotel, konferencijski centar ili mjesto za vjenčanja i druge svečane proslave.



Kakva se nekretnina može kupiti za 750.000 eura u Francuskoj provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Bajka na litici iznad Une: Jedini dvorac u Bosni i Hercegovini +7