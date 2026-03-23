Digitalni nomadi su ljudi poput IT stručnjaka, dizajnera, pisca i prevoditelja koji koriste tehnologiju za rad na daljinu. Njihov posao nije vezan uz fiksno mjesto i ured - već ga mogu obavljati bilo gdje na svijetu dok god imaju pristup Wi-Fiju.

Europske države nude fleksibilne opcije za rad na daljinu, a u posljednje vrijeme nije izazov dobiti vizu za digitalne nomade, već odabrati gdje se točno nastaniti. Nova studija online platforme Playerstime analizirala je 35 najposjećenijih destinacija na europskom konentinentu, a kako bi otkrila koja su najbolja mjesta za rad na daljinu.

U studiji su analizirali cijene smještaja, hrane, interneta, javnog prijevoza i razinu sigurnosti. Bez većeg iznenađenja, pokazalo se da gradovi srednje i istočne Europe nude najbolju vrijednost za novac kada je riječ o brzom internetu, povoljnom smještaju i javnom prijevozu, dok su zemlje zapadne i sjeverne Europe znatno skuplje.

I Dubrovnik se našao na ljestvici (Foto: Shutterstock)

U ovoj studiji Krakov se pokazao kao najbolji grad za rad na daljinu. Drugi najveći grad u Poljskoj zauzeo je prvo mjesto ljestvice zahvaljujući mnogim pozitivnim karakteristikama. Ispostavilo se da prosječni mjesečni troškovi ovdje iznose 1423,12 eura. Hranu je moguće kupiti već za 128 eura mjesečno, a internet za 13,94 eura. Krakov je i vrlo siguran grad za život te ima sigurnosni indeks 75,08 od ukupno 100.

Na drugom mjestu ljestvice najboljih europskih gradova za rad na daljinu našao se još jedan poljski grad - Varšava, koji nudi pouzdanu i brzu internetsku vezu po povoljnoj cijeni.

Među 10 najboljih gradova za digitalne nomade su po dva grada iz Španjolske (Madrid i Sevilla) te dva iz Portugala (Lisabon i Porto). Na devetom mjestu ove ljestvice našao se i jedan hrvatski grad – Dubrovnik koji se pokazao kao najsigurniji grad u cijelom istraživanju - ima sigurnosni indeks 82,23 od 100.

Najbolji europski gradovi za digitalne nomade u 2026:

Krakov, Poljska Varšava, Poljska Budimpešta, Mađarska Prag, Češka Tallinn, Estonija Madrid, Španjolska Sevilla, Španjolska Lisabon, Portugal Dubrovnik, Hrvatska Porto, Portugal

