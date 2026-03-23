Savršena pileća krilca su hrskava izvana, a sočna iznutra. Istovremeno – prelivena su sočnim umakom koja sjajno balansira slatke, slane i kisele note jela. U Sjedinjenim Američkim Državama se jedu kao predjelo ili glavno jelo.

Krilca premažite s nešto ulja pa ih ispecite u klasičnoj pećnici na 220 Celzijevih stupnjeva oko 25 do 30 minuta kako bi dobili hrskavu koricu bez prženja u dubokom ulju. Na raspolaganju vam je friteza na vrući zrak.

Danas vam donosimo recept za pileća krilca s okusom limuna i papra. Najbolje rezultate dobit ćete ako se poslužite “pravim” limunom. Svježa limunova korica dat će intenzivnu aromu, ali i svježinu jelu koju kupovni sok iz bočice jednostavno nema.

Pileća krilca s okusom limuna i papra - sastojci: Za krilca: 700 g pilećih krilaca

60 g kukuruznog škorba

1 žlica mljevene paprike

½ žlice češnjaka u prahu

½ žlice luka u prahu

biljno ulje po želji

sol i papar po želji Za umak: 120 ml umaka od soje

30 ml meda

2-3 češnja češnjaka

1 limun

1 žlica maslaca

1 čajna žličica crnog papra Pileća krilca s okusom limuna i papra - priprema: U zdjelu stavite pileća krilca te ih pospite s kukuruznim škrobom, paprikom u prahu, češnjakom i lukom u prahu te s velikodušnom dozom soli i papra. Rukama pomiješajte sastojke dok meso nije ravnomjerno obloženo škrobom i začinima. Poprskajte ovako pripremljena krilca s nešto ulja po želji pa ih stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva oko 25 do 30 minuta, odnosno dok nisu pečena do kraja. Ako krilca pečete u fritezi na vrući zrak prilagodite temperaturu i vrijeme pečenja do se meso ne presuši. Napravite umak: u lončiću rastopite maslac, pomiješajte s umakom od soje, nasjeckanim češnjakom, paprom, limunovom koricom i sokom pola limuna te medom. Kuhajte nekoliko minuta umak dok se ne stisne. Pečena krilca pomiješajte s umakom i pospite s limunovom koricom i začinskim biljem po želji te odmah poslužite. Dobar tek!

