Savršena pileća krilca su hrskava izvana, a sočna iznutra. Istovremeno – prelivena su sočnim umakom koja sjajno balansira slatke, slane i kisele note jela. U Sjedinjenim Američkim Državama se jedu kao predjelo ili glavno jelo.
Krilca premažite s nešto ulja pa ih ispecite u klasičnoj pećnici na 220 Celzijevih stupnjeva oko 25 do 30 minuta kako bi dobili hrskavu koricu bez prženja u dubokom ulju. Na raspolaganju vam je friteza na vrući zrak.
Danas vam donosimo recept za pileća krilca s okusom limuna i papra. Najbolje rezultate dobit ćete ako se poslužite “pravim” limunom. Svježa limunova korica dat će intenzivnu aromu, ali i svježinu jelu koju kupovni sok iz bočice jednostavno nema.
Pileća krilca s okusom limuna i papra - sastojci:
Za krilca:
- 700 g pilećih krilaca
- 60 g kukuruznog škorba
- 1 žlica mljevene paprike
- ½ žlice češnjaka u prahu
- ½ žlice luka u prahu
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
Za umak:
- 120 ml umaka od soje
- 30 ml meda
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 limun
- 1 žlica maslaca
- 1 čajna žličica crnog papra
Pileća krilca s okusom limuna i papra - priprema:
- U zdjelu stavite pileća krilca te ih pospite s kukuruznim škrobom, paprikom u prahu, češnjakom i lukom u prahu te s velikodušnom dozom soli i papra. Rukama pomiješajte sastojke dok meso nije ravnomjerno obloženo škrobom i začinima.
- Poprskajte ovako pripremljena krilca s nešto ulja po želji pa ih stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva oko 25 do 30 minuta, odnosno dok nisu pečena do kraja. Ako krilca pečete u fritezi na vrući zrak prilagodite temperaturu i vrijeme pečenja do se meso ne presuši.
- Napravite umak: u lončiću rastopite maslac, pomiješajte s umakom od soje, nasjeckanim češnjakom, paprom, limunovom koricom i sokom pola limuna te medom. Kuhajte nekoliko minuta umak dok se ne stisne.
- Pečena krilca pomiješajte s umakom i pospite s limunovom koricom i začinskim biljem po želji te odmah poslužite. Dobar tek!
