Prepoznajete li se u izjavi da “ništa ne paše tako dobro kao kava nakon ručka”, možda biste ipak trebali pričekati i popiti je 45 do 60 minuta nakon jela, smatraju stručnjaci. Iako kava ima brojne prednosti, od antioksidansa do razbuđivanja, pijenje neposredno nakon jela može utjecati na probavu, apsorpciju hranjivih tvari i ravnotežu u probavnom sustavu. Vrijeme kada pijemo kavu može biti jednako važno kao i količina. Jedan od razloga je taj što kava potiče stvaranje želučane kiseline, čak i kada to nije potrebno. Nakon obroka želudac već ima dovoljno kiseline za razgradnju hrane, pa dodatna stimulacija može dovesti do nelagode, žgaravice ili refluksa, osobito kod osjetljivijih osoba.

Kava također može ubrzati prolazak hrane kroz crijeva, čime se smanjuje vrijeme u kojem se hranjive tvari apsorbiraju. Umjesto da pomaže probavi, može zapravo smanjiti iskorištavanje nutrijenata iz hrane. Posebno se ističe utjecaj na apsorpciju željeza i drugih minerala. Kava sadrži polifenole, spojeve koji se vežu za minerale poput željeza, cinka i kalcija i time otežavaju njihovu apsorpciju u crijevima.

Neka istraživanja pokazala su da ispijanje kave uz obrok može smanjiti apsorpciju željeza i do 40 posto, ovisno o jačini kave. Što je napitak jači, učinak može biti snažniji.

Najviše je pogođeno tzv. ne-hem željezo, koje se nalazi u biljnim namirnicama poput mahunarki i lisnatog povrća. Kod osoba koje se oslanjaju na biljnu prehranu ili im nedostaje željeza, preporučuje se preskočiti kavu nakon jela jer redovito ispijanje kave uz obroke može pridonijeti nižim razinama željeza i osjećaju umora.

Važno je i kakvu vrstu željeza unosimo hranom. Željezo iz namirnica životinjskog podrijetla lakše se apsorbira, dok je ono iz biljnih izvora osjetljivije. S druge strane, vitamin C i kombiniranje s mesom mogu poboljšati njegovu apsorpciju.

Za većinu ljudi koji nemaju problema s nedostatkom željeza, kava neće predstavljati značajan problem. No, osobama koje su sklonije manjku željeza, poput žena reproduktivne dobi, trudnica ili osoba na vegetarijanskoj prehrani, preporučuje se da ne piju kavu uz obrok.

Utjecaj kave ne staje samo na želucu. Ona potiče lučenje žuči i rad crijeva, što može biti korisno, ali ako se događa odmah nakon obroka, može dovesti do nelagode ili poremetiti ravnotežu crijevne mikroflore.

Zbog svega toga, stručnjaci preporučuju da se između obroka i kave napravi razmak. Već 45 do 60 minuta nakon jela dovoljno je da se tijelu omogući apsorpcija važnih nutrijenata prije nego što kava počne djelovati. Drugim riječima, nije potrebno odustati od kave, ali njezino vrijeme konzumacije može igrati važnu ulogu u probavi i iskorištavanju hranjivih tvari.