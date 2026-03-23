Slavonija i Baranja još su jednom potvrdile svoj snažan uzlet na hrvatskoj gastronomskoj karti i to na najrelevantnijoj adresi - na gala večeri i predstavljanju novog izdanja prestižnog vodiča Gault&Millau za 2026. godinu. Osječko-baranjska županija ostvarila je izniman uspjeh, osvojivši čak dvije od ukupno devet dodijeljenih nagrada, a jedan se ruralni restoran našao u najprestižnijem društvu.

Gault&Millau jedan je od najutjecajnijih svjetskih gastronomskih vodiča, osnovan još 1962. godine, koji danas djeluje u više od 20 zemalja te kroz svoju međunarodnu mrežu osigurava snažnu globalnu vidljivost destinacijama i njihovim najboljim restoranima, chefovima i proizvođačima.

Najvažnije priznanje ide ni više ni manje nego u Zmajevac, u Restoran vinariju Josić, koji se našao u ekskluzivnom društvu 16 najboljih u Hrvatskoj prema Gault&Millau izboru. Ovo je jedini restoran na istoku Hrvatske koji je ocijenjen s četiri kuharske kapice, poznate i kao toke (franc. toques).

Ono što ovaj uspjeh čini još značajnijim jest činjenica da se Josić našao uz bok restoranima iz Zagreba, Istre, Kvarnera i Dalmacije – destinacija koje tradicionalno dominiraju hrvatskom gastronomskom scenom – kao jedini ruralni restoran na tom prestižnom popisu.

Kuhinju restorana Josić vodi mladi Baranjac Danijel Biro, savršen predstavnik nove generacije chefova koji spajaju tradiciju i suvremeni pristup, a njegove kvalitete potvrdio je trofej Mladi talent godine 2026.

25-godišnji Danijel svoje je iskustvo gradio u Slavoniji, Baranji i fine diningu na Pagu, a danas ima vlastitu kulinarsku emisiju i surađuje sa svjetskom kulinarskom platformom Gronda. U Zmajevcu svakodnevno pronalazi nadahnuće u svježim lokalnim sastojcima koje vješto sparuje s poznatim Josićevim vinima.

U visokom su se društvu ocijenjenih s tri i dvije kuharske kapice našli i drugi restorani u Slavoniji i Baranji - Crna svinja, Meandar, Lumiere, Slavonska kuća Vinkomir, Restoran club Waldinger, Lulu fusion bistro, Čingi Lingi čarda, Didin konak, Baranjska kuća, Citadela i Primitivo.

Izletište Primitivo, odnosno Mario, Ivor i Svebor Romulić, dobitnici su trofeja Poseban doživljaj 2026 za jedinstven koncept doživljaja prirode i gastronomije, koji se stapa u pravo multisenzorno iskustvo na OPG-u Čudesna šuma. Ovo imanje, koje se nalazi na samom rubu Kopačkog rita, nastavak je osobne priče Marija Romulića, jednog od najpoznatijih hrvatskih fotografa i čovjeka koji je zaista jedno s prirodom. Istu ljubav i povezanost osjećaju i žive i njegovi sinovi, braća blizanci Ivor i Svebor.

„Ovim je nagradama potvrđena posebnost baranjskog eno-gastro identiteta koji se temelji na lokalnim namirnicama, vinskoj tradiciji i snažnoj povezanosti s prostorom, a dolazi kao veliko priznanje za lokalnu gastro scenu koja je napokon pozicionirana na mjesto koje zaslužuje. Od srca čestitam svim nagrađenima”, istaknuo je Mislav Matišić, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.

Ovi rezultati dolaze kao logičan nastavak uspješne 2025. godine, u kojoj je Slavonija i Baranja također bila prepoznata na Gault&Millau sceni, kada je Marinko Rotim iz restorana Crna svinja nagrađen kao chef tradicijske kuhinje.

„Važan iskorak u međunarodnom pozicioniranju našeg područja donosi i izdavanje posebnog Gault&Millau vodiča za Slavoniju i Baranju, čije će predstavljanje biti početkom svibnja u Osijeku”, naglasila je županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak. „Riječ je o projektu koji će na jednom mjestu objediniti vrhunsku gastronomiju, vinsku ponudu i autentične doživljaje te ih predstaviti domaćoj i stranoj publici na najvišoj razini.“

Radi se o izdanju na hrvatskom i engleskom jeziku, na približno 200 stranica, koje će objediniti najbolje restorane, vinarije, smještaj i doživljaje regije. Projekt se realizira u partnerstvu s turističkim zajednicama Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije, s ciljem snažnijeg međunarodnog pozicioniranja Slavonije i Baranje, kao vodeće kontinentalne eno-gastro destinacije.