Jedna od najvećih putničkih platformi Trip Advisor svake godine odabire ponude najboljih turističkih iskustava Travellers’ Choice Best of the Best prema recenzijama svojih korisnika. Ovu prestižnu etiketu dobiva manje od jedan posto ponuda objavljenih na ovoj platformi.

Listajući 10 najboljih iskustava u Hrvatskoj jako nas je razveselilo vidjeti da i domaća turistička ponuda malo-pomalo (iako vrlo nesigurno) – raste. Negdje manje, negdje puno bolje, počelo se razumijevati da gosti koji nam dolaze traže više. Što ih najviše oduševljava, pročitajte u nastavku, a detalje svake ponude možete proučiti na ovome linku.

Vođena pješačka tura po dubrovačkom starom gradu

Dubrovačke znamenitosti koje pričaju priče o njegovoj dugoj i bogatoj povijesti turisti vole otkrivati uz lokalne vodiče. Mnogi će se radije odlučiti za takav obilazak, nego da sami upoznaju Stari grad, a vodič koji, uz povijest, upoznaje dubrovačke goste i s anegdotama i duhovitim detaljima iz prošlosti grada, ali i lokalnim tajnama koje se obično ne nalaze u klasičnim vodičima dobit će sjajne preporuke i ući u ovu prestižnu kategoriju Travellers’ Choice.

Obilazak Splita s lokalnim povjesničarom

Drugo najbolje ocijenjeno turističko iskustvo u Lijepoj Našoj je pješačka tura po Splitu s lokalnim povjesničarom koji će vas provesti ne samo kroz grad nego i kroz njegovu prošlost i tako vam približiti grad bolje i uspješnije nego što se prosječni turist snalazi s kartom i tiskanim vodičem. Ljubav prema svome gradu, talent za pripovijedanje i naravno tečan engleski ono su što turisti cijene kod ove ture.

Pješačka tura "Igra prijestolja"

Ova tura izvrstan je primjer kako se od rečenice „ovdje je snimana Igra prijestolja“ može napraviti ponuda koju će turisti obožavati i kroz koju će dobiti nevjerojatno i nešto drugačije iskustvo grada. Uz obavezna zaustavljanja na svim lokalitetima snimanja serije, ova pješačka tura začinjena je zanimljivostima i detaljima sa seta.

Vožnja quadovima po dubrovačkoj okolici

Turisti očito vole da ima zabavimo sva osjetila i, znamo, ali i dalje premalo vidimo u ponudama, cijene autentična lokalna iskustva. Tura koja kombinira uzbuđenje vožnje na quadovima, povijest i ljepote prirode, sudeći po ocjenama na TripAdvisoru, pun je pogodak. Uključuje vožnju okolicom Dubrovnika i posjet Arboretumu uz tradicionalni ručak i kušanje lokalnog sira, šunke i vina.

Obilazak Splita s vodičem koji je tu samo za vas

Splitske atrakcije brojni gosti žele upoznati s privatnim vodičem, koji ima nudi puno više gradske povijesti od samostalnog obilaska, a i puno intimniju atmosferu od klasičnoga obilaska grada u većoj grupi. Privatni obilazak možete dogovoriti u vrijeme koje vama odgovara, a pripremljenost vodiča i tečan engleski dovele su ovu ponudu na visoko treće mjesto ovog prestižnog izbora.

Tura traženja tartufa i kuhanja

Na visokom mjestu našla se i jedna istarska ponuda. U Buzetu možete u jednome danu otići u tradicionalni lov na tartufe i potom uživati u obroku od tri slijeda s lokalnim tartufima. Ova uzbudljiva ponuda namijenjena je malim grupama koje vodič dočekuje u selu Paladini. Psi tartufari glavne su zvijezde, a intimnoj atmosferi malih grupa i ukusnoj domaćoj hrani teško je odoljeti.

Jet-ski safari

Nešto manje tradicionalna, ali tura na visokom mjestu preporučenih u Hrvatskoj, je jet-ski safari na kojem će vas lokalni vodič iz Trogira odvesti do Drvenika Velog. Profesionalni vodič koji zna odgovore na sva postavljena pitanja, mala grupa do četiri skutera i uzbuđenje zbog brzog paranja valova očito su dobitna kombinacija u očima turista.

Obilazak Trogira i Čiova iz Splita

Red obilazaka, red kupanja ono je što naši gosti traže. Jedno od najbolje ocijenjenih iskustava u Hrvatskoj nudi upravo to: posjet Trogiru iz Splita, kupanje, posjet Čiovu i opuštanje u Laganini beach Clubu.

E-Tuk-Tuk tura u Dubrovniku

Obilazak Dubrovnika malim vozilom vrlo je tražen jer turiste vodi do vidikovaca i lokaliteta koji su nedostupni drugim vozilima. Idealno za sve koji nisu za duge šetnje i velike grupe, u maloj vođenoj grupi do četiri osobe svatko može pitati vodiča sve što mu padne na pamet i upoznati mjesta koja se nalaze izvan uobičajenih turističkih ruta.

Poludnevni privatni obilazak Elafitskih otoka gliserom

Za znalce Quicksilver 675, za ostale – gliser, uz vjetar u kosi dovodi svoje turiste do plaža koje inače nikada ne bi otkrili, posjet nadzemaljskoj ljepoti Elafitskih otoka, ali pruža i pogled na najatraktivnije dubrovačke lokalitete – s mora. Uz opremu za ronjenje i fotografiranje pod vodom, ova tura nudi iskustvo o kojemu će se godinama pričati za obiteljskim stolom.

