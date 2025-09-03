Galerija Nacionalni park Gunung Mulu - 8 5 Nacionalni park Gunung Mulu - 7 5 Nacionalni park Gunung Mulu - 6 5 Nacionalni park Gunung Mulu - 5 5 U bujnim tropskim šumama malezijske države Sarawak na otoku Borneu, smjestio se jedan od najfascinantnijih prirodnih fenomena Azije – Nacionalni park Gunung Mulu. Riječ je o području koje istovremeno očarava svojom prirodnom ljepotom, znanstvenim značenjem i bogatstvom biološke raznolikosti. Zbog svoje jedinstvene geologije, spektakularnih špilja i nevjerojatne flore i faune, UNESCO ga je u studenom 2000. godine uvrstio na popis svjetske prirodne baštine – i to prema sva četiri moguća kriterija.

Gunung Mulu proglašen je svjetskom baštinom zato što predstavlja izvanredan primjer svjetske geološke povijesti, omogućuje proučavanje evolucijskih i ekoloških procesa u stvarnom vremenu, pruža iznimno prirodno stanište za očuvanje bioraznolikosti i očarava svojom prirodnom ljepotom.

Ogromne špilje

Park se prostire na površini većoj od 52 tisuće hektara, a njegovim krajolikom dominira Gunung Mulu, planina od pješčenjaka visoka 2376 metara. No prava se čudesa skrivaju ispod površine. Mulu je naime dom jednog od najdužih špiljskih sustava na svijetu, s više od 295 kilometara istraženih špilja, od kojih svaka skriva nevjerojatne geološke formacije i bogatstvo podzemne faune.

Najimpresivnija je zasigurno Komora Sarawak – s dimenzijama od 600 puta 415 metara i visinom od 80 metara, to je najveća poznata špiljska komora na svijetu, toliko golema da bi u nju stalo 40 Boeinga 747.

Jedna od najpoznatijih špilja parka je i Deer Cave koja je dom milijunima šišmiša. Svake večeri, kada vremenski uvjeti dopuste, posjetitelji mogu svjedočiti spektakularnom prizoru egzodusa šišmiša koji izlijeću iz špilje u potrazi za hranom – prirodnom spektaklu koji oduzima dah.

U neposrednoj blizini nalazi se Lang Cave, manja, ali špilja izuzetno bogata špilja špiljskim nakitom, stalaktitima i stalagmitima. Clearwater Cave, s druge strane, skriva najduži podzemni riječni sustav u Aziji – 238 kilometara vodene mreže koju tijekom poplava zna pritiskati 150 tisuća tona vode - na sat.

Za one željne izazova, nezaobilazna je staza Pinnacle koja vodi do impresivnih poput britve oštrih vapnenačkih vrhova na Gunung Apiju. Uspon dug 2,4 kilometra s visinskom razlikom od 1200 metara nagrađuje one dovoljno izdržljive nezaboravnim pogledima na "vapnenačke zube" koji prijeteći izbijaju iz šume.

Nevjerojatno blago

Park je botaničko blago svjetskih razmjera – sadrži 17 vegetacijskih zona, s više od 3500 vrsta vaskularnih biljaka, uključujući 182 vrste orhideja i 15 mesoždernih biljaka, pa je jedan od najbogatijih biljnih rezervata jugoistočne Azije.

Fauna je jednako impresivna – preko dvadest tisuća vrsta beskralježnjaka, 116 vrsta sisavaca, 305 vrsta ptica te 100 gmazova i 97 vodozemaca. Među endemima posebno se ističe Mulu rogata žaba (Megophrys dringi), koja se savršeno kamuflira među lišćem visokih mahovinastih šuma, a mogli biste susreti i jako, jako dlakavu gusjenicu.

Jedan od najposebnijih doživljaja posjetiteljima nudi Mulu Canopy Skywalk – šetnica duga 420 metara, koja vijuga 20 metara iznad tla i daje priliku za promatranje života - u krošnjama džungle.

U blizini parka žive i domorodačka plemena naroda Penana i Kayan. Penani, poznati kao tradicionalni lovci-skupljači, danas se sve više bave izradom rukotvorina i održivim turizmom, pa posjetitelji parka mogu zaviriti i u njihov tradicionalni način života. Kayan zajednica izrađuje glazbeni instrument selingut – nosnu frulu izrađenu od bambusa, čiji se zvuk smatra glazbenom interpretacijom prirode i svakako je lijep zvučni podsjetnik na čuda koja skriva ovaj daleki komadić svijeta.

