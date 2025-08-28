Galerija 1 1 1 1 Planinsko odmaralište Mahabaleshwar jedno je od omiljenih indijskih mjesta za turiste koji uživaju u prirodi, istraživanju povijesti i kulture.Smjestilo se u šumovitom lancu Zapadnih Ghata, južno od Mumbaija.

Sahyādri (što znači Dobronamjerne planine) ili Zapadni Gati (tj. Zapadne klisure) je gorje koje se proteže od sjevera prema jugu duž zapadnog ruba visoravni Dekan u zapadnom dijelu Indije, prosječne širine od oko 100 km.

Taj kraj planinare nagrađuje brojnim vidikovcima, kao i pogledom na slap Lingmala, koji se obrušava niz strmu liticu. Šareni čamci krase jezero Venna, dok se na sjeveru, kod hrama Panch Ganga, spajaju čak pet rijeka. Kruna cijelog tog kraja bez sumnje je stoljećima stara tvrđava Pratapgad na planinskom grebenu.

Smještena 24 km od Mahabaleshwara, na 1080 metara nadmorske visine, tvrđava Pratapgad jedna je od najpoznatijih povijesnih atrakcija tog kraja. Izgrađena sredinom 17. stoljeća po nalogu vladara Shivajia Maharaja, tvrđava je poznata po legendarnoj bitci kod Pratapgada, koja je označila uspon Maratskog carstva.

Tvrđava Pratapgad - 1 (Foto: Shutterstock)

Hrabra bitka

U bitci koja se zbila 1659. godine borili su se Shivaji Maharaj i Afzalkhan, kojeg je poslao sultan Ali Adil II da uhvati ili ubije Shivajija. Afzalkhan je bio moćan i iskusan general s vojskom od oko 10.000 ljudi (konjanici, pješaci, artiljerija i slonovi), te 1500 tjelohranitelja. Shivaji Maharaj imao je oko 6.000 vojnika, uglavnom pješaka, i 300 konjanika. Znajući da ga ne može pobijediti u otvorenoj bitci, Shivaji je smislio plan zasjede. Pretvarao se da se želi predati i pozvao Afzalkhana na sastanak podno tvrđave.

Afzalkhan je pristao, misleći da je već pobijedio. No Shivaji je bio spreman – nosio je skriveni oklop i bodež wagh nakh (tigrova kandža). Kad su se pozdravili zagrljajem, Afzalkhan je pokušao ubosti Shivajija mačem, ali ga je Shivaji preduhitrio i rasporio mu trbuh tigrovom kandžom.

Signaliziravši vojsci, Shivaji je pokrenuo napad. Afzalkhanova vojska bila je iznenađena i brzo poražena. Shivaji je izašao kao pobjednik, osvojio oružje, slonove, konje i blago, a njegova pobjeda označila je uspon Marata kao značajne sile u Dekanu.

Što se krije u tvrđavi?

Tvrđava se sastoji od dva dijela. Donji dio čuva glavni ulaz, dok gornji skriva hramove, brončani kip Shivajia Maharaja, te razne građevine i vidikovce. S kula i bastiona pružaju se prekrasni pogledi na zelene doline i okolna sela.

Posjetitelji danas mogu razgledati hram Tulja Bhawani, vidjeti božicu s osam ruku, šetati uskim prolazima i bastionima te uživati u pogledu na Zapadne Ghate. U tvrđavi se nalaze mali restorani, trgovine i rukotvorine, a popularna je i destinacija za školske izlete i planinarske ture.

Tvrđava Pratapgad - 5 (Foto: Shutterstock)

Kako doći?

Do tvrđave se lako dolazi cestom – iz Mahabaleshwara voze redoviti autobusi ili taksij. Uspon od oko 500 stepenica vodi do glavnog ulaza, odakle kreće istraživanje bogate povijesti. Možete i pješačiti iz Wada (1 sat, najlakša ruta), od hrama Bhavani (2 sata, umjereno zahtjevna ruta) ili iz Kumbharghara (3 sata, najteža ruta). Otvorene je od 10 do 18 sati, a cijena ulaznice za strance je tri eura.

Odlučite li posjetiti tvrđavu, nećete požaliti. Ona pripovijeda priču o Shivaji Maharaju i njegovoj hrabrosti, mudrosti i odanosti te prikazuje baštinu i arhitekturu Maratskog carstva, pozivajući na uživanje u ljepoti prirode.

