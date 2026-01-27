Morella je prekrasan grad koji se izdiže na 984 metara nadmorske visine u pokrajini Castellon u Španjolskoj. Ovaj gotički grad na brdu opasan je s oko 2,5 kilometara zidina koje su probijene na sedam mjesta. Obuhvaća nekolicinu građevina koje datiraju još iz 13. i 14. stoljeća, i zbog čega je proglašen kulturnim dobrom.

Kada mu se približite odmah ćete primijetiti dvorac Castillo de Morella uglavnom izgrađen u 13. stoljeću na temelju ranijih građevina koje datiraju iz 10. stoljeća te s preinakama koje su napravljene u 15. stoljeću. Sam lokalitet, pak, naseljen je od trećeg tisućljeća prije Krista.

U staroj gradskoj jezgri valja razgledati sakralne građevine poput crkve San Juan, San Nicolas i Santa Maria La Mayor, kao i ostatke nekadašnjeg samostana San Francisco.

Dvorac Morella (Foto: Shutterstock)

U Morelli razgledajte i staru gradsku bolnicu iz 15. stoljeća, te palače utjecajnih obitelji Ciurana, Piquer, Rovira i Cardenal Ram. Prošećite stepenastim ulicama i osjetite šarm ovog povijesnog bisera koji oduševljava sve one koji ga posjete barem jednom u životu.

U okolici grada ističu se dvije znamenitosti: špiljske slike Morella La Vella i svetište Gospe od Vallivane. Svakih šest godina kip Djevice Marije nosi se u procesiji grada duž 22 kilometara dugog hodočasničkog puta. Riječ je o svečanosti Sexenni koja obilježava oporavak grade od kuge koja je teško pogodila grad u 17. stoljeću i odnijela brojne života.

Slastica flaons popularna je u Morelli (Foto: Shutterstock)

Želite li vidjeti kako to izgleda uživo? Sljedeća je na rasporedu treće nedjelje u kolovozu 2030. godine. Imajte na umu da su Morella ima oceansku klimu s toplim ljetima i hladnim zimama, pa čak i snijegom. Najviša temperatura ikad zabilježena iznosila je 40 Celzijevih stupnjeva 16. kolovoza 1925., a najniža je dosezala –17 stupnjeva u prosincu 1933.

Zateknete li se u Morelli, obavezno isprobajte flaons. To su tradicionalne slastice ovoga prostora - prženi ili pečeni kolači u obliku polumjeseca koji se sastoje od tanke kore punjene mješavinom svježeg sira, šećera, limuna i/ili cimeta, te koji se serviraju uz kavu.

Zašto se Morella nalazi mnogima na listi želje, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

