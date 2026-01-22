Galerija 1 1 1 1 Većina slikovitih obalnih mjesta u Europi pretvorila se u odredišta načičkana suvenirnicama i turističkim restoranima koji se tiskaju jedan do drugog, bez ribara na vidiku koji razvlače mreže. No nađete li se u Španjolskoj, preciznije na njezinom sjeveru, možete istražiti maleni Cudillero koji poput kakvog vremenskog stroja vraća u neka romantičnija vremena. Smatra se da potječe još iz srednjeg vijeka te se ponosi bogatom pomorskom poviješću. Stoljećima je živio od ribarstva, a ta se povezanost s morem osjeti na svakom koraku – od restorana sa svježim plodovima mora uz obalu do ribe koja se suši u uskim, vijugavim uličicama i ribarskih brodova koji se klackaju na valovima u luci. Sušenje ribe nekoć je bilo jedan od glavnih načina konzerviranja hrane, osobito u ribarskim mjestima, a ondje se ta tradicija zadržala do danas.

Cudillero će vas očarati i šarenim kućama priljubljenima uz litice i spektakularnim pogledom na more. Poznat je po svojim vidikovcima razasutima po okolnim brežuljcima. Najpoznatiji je Mirador de la Garita, s kojeg se pruža prekrasan pogled na šarene kuće i luku. Uspon može biti naporan, ali pogled vrijedi svakog koraka. Kapelica Selgas na brežuljku također poziva na šetnju, baš kao i obala u zlatni sat i zalazak sunca. Od uživanja u svježim morskim plodovima u lokalnim restoranima do istraživanja slikovitih pješačkih staza, Cudillero je sjajno mjesto za putnike koji traže autentičan komadić španjolskog obalnog života. Gradić se može pohvaliti bogatom gastronomijom koja slavi najbolje od asturijske kuhinje – bilo darovima mora ili fabadom – varivom od bijelog graha s raznim vrstama mesa (najčešće chorizom i krvavicom morcillom i svinjetinom) koje se kuha polako dok ne postane kremasto i puno okusa.

Cudillero - 1 (Foto: Shutterstock)

Plaže Cudillera

Mjesto okružuje nekoliko predivnih plaža, a jedna od najpopularnijih je Playa de San Pedro, omiljena među mještanima. Za vrijeme oseke ta plaža otkriva široki pojas zlatnog pijeska, a blagi valovi čine je sigurnim i ugodnim mjestom za kupanje. Cudillero je i domaćin raznih kulturnih događanja – tijekom godine održavaju se festivali posvećeni moru i regionalnoj kuhinji. Tradicionalna glazba, ples i pića poput sidre nezaobilazni su tijekom druženja. Sidra je tradicionalni asturijski cider – suho, blago alkoholno piće od fermentiranih jabuka koje se toči na poseban način, u tankom mlazu s visine, kako bi se prozračilo i istaknula njegova svježina. Prilikom točenja boca se drži visoko iznad glave, a u čašu se natoči samo mali gutljaj, koji se odmah popije. Asturijska sidra nije slatka, uglavnom je suha, kisela i svježa te ima blage ili nikakve mjehuriće.

Srce Cudillera

Luka, smještena oko Plaza de la Marina, živo je srce Cudillera. Svakodnevno ovdje pristaju ribarski brodovi sa svježim ulovom, stvarajući živahnu, ali iznimno šarmantnu atmosferu. Uz rivu se nalaze ugodne terase idealne za kavu ili čašu sidre. Luka je ujedno i pozornica brojnih festivala i događanja tijekom godine. Iako Cudillero više nije tajna i često se spominje kao jedno od najljepših sela ili gradića u Španjolskoj, i dalje je daleko od tipične turističke zamke.

