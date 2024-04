Kako se približava svibanj, sve se više govori o Malmöu , gradu na krajnjem jugu Švedske, koji će uskoro treći put ugostiti natjecanje za pjesmu Eurovizije. Želite li samo izbliza navijati za Baby Lasagnu ili tražite ideje za nova odredišta – Malmö je idealan za kratki bijeg od svakodnevice.

U ovome obalnom gradu blage klime ne susreću se samo Skandinavija i kontinentalna Europa, nego – čitav svijet. Kozmopolitski karakter osjeća se na svakome koraku, čuje se u brojnim jezicima i u primamljivim mirisima začina iz svih svjetskih kuhinja. Multikulturalan grad po mjeri čovjeka, mogli bismo sažeti, i k tome jedan od najmlađih gradova u državi - prosječna dob stanovnika je ispod 35 godina.

Malmö u Švedskoj - 8 (Foto: Shutterstock)

Šarm popločanih ulica i povijesnih trgova prožima se s hipermodernom arhitekturom i prepoznatljivim skandinavskim dizajnom, a nešto će za sebe pronaći baš svatko – i oni koji uživaju u povijesti i kulturi, uličnoj umjetnosti, modernim stilovima, hrani, shoppingu, noćnom životu ili urbanizmu u savršenom skladu s prirodom.

Kako doći, gdje odsjesti & kako se kretati po gradu

Dodatni mu je plus što postoji izravan let iz Zagreba Ryanairom, i to najčešće za samo dvadesetak eura u jednom smjeru, ali cijene preostalih karata u eurovizijskom su tjednu ipak nešto više – od 60 do 120 eura.

Još jedna zgodna stvar je što jednim putovanjem zapravo možete posjetiti i istražiti dva grada. Naime, s Kopenhagenom u Danskoj Malmö je povezan Oresundskim mostom, koji izgleda kao fotomontaža i dijelom ponire pod more, pa je sam dolazak u Malmö cestom već doživljaj zbog kojeg vrijedi potegnuti na sjever kontinenta.

Opcija je i sletjeti u zračna luka Kopenhagen pa autobusom prijeći most. Odlučite li se za road trip, sa sjevera Hrvatske će vam do Malmöa trebati dvadesetak sati, a stajališta se nude sama – Prag, Berlin ili neki manji grad. Automobilom će vam za prelazak mosta trebati oko pola sata, a manje od sat vremena treba vam od centra Kopenhagena do centra Malmöa.

Malmö u Švedskoj - 2 (Foto: Shutterstock)

Malmö je treći po veličini švedski grad, pa u njemu naravno ne nedostaje mogućnosti za smještaj po svim ukusima i za svaki džep. Ipak, cijene su skandinavske, pa ugrubo možete računati da će vas noć u hotelu izaći od dvjesto eura naviše, a privatni smještaj nešto je povoljniji i apartman će vas koštati i dvostruko manje od hotela, pa za 100 do 130 eura možete naći pristojan smještaj blizu centra, a samo soba u privatnom smještaju može se naći i za cijenu nižu od stotinu eura. Naravno, cijena će ovisiti o lokaciji, veličini i opremljenosti smještaja, a ako ga tražite preko platformi za iznajmljivanje, pazite da gledate cijene s pribrojanom agencijskom provizijom i eventualnim iznosom za čišćenje.

Jednom kada ste se smjestili, trebate se otisnuti u istraživanje grada. Malmö ima vrlo razgranatu autobusnu mrežu, ali najbolji način kretanja je biciklom. Grad ima 515 kilometara biciklističkih staza i sa svakoga mjesta u gradu možete stići onamo gdje želite za najviše 15 minuta. Bicikli se mogu unajmiti na svakom koraku, a da stignete spremni, možete skinuti jednu od aplikacija poput Malmö By Bike i unutar nje kupiti 24-satnu ili 72-satnu pretplatu na gradski sustav dijeljenja bicikala. Slično funkcioniraju i Donkey Republic ili Travelshop.

Malmö možete dobro upoznati i s vode pa ako ne patite od morske bolesti priuštite si obilazak grada brodom, a tražite li i malo više avanture od samog razgledavanja, neće vas razočarati vođene ture kajacima ili na SUP-ovima.

Što vidjeti i doživjeti

Grad Malmö, osnovan u 13. stoljeću, izvorno je pripadao Danskoj, a "prešao" je Švedskoj tek polovicom 17. stoljeća. Stari grad zapravo je otok podijeljen u dvije četvrti, zapadnu (Gamla Väster) i istočnu. Najstariji i najveći trg, Stortorget u trenu će vas odvesti u 16. stoljeće, a u blizini ćete otkriti i najstariju zgradu u Malmöu, gotičku crkvu Svetog Petra iz 14. stoljeća. U renesansnom dvorcu Malmö danas se nalaze Prirodoslovni muzej Malmöa, Muzej umjetnosti Malmöa i akvarij, a sve ih možete obići s jednom ulaznicom.

Trg Lilla Torg krcat je živopisnim restoranima i barovima i njegova opuštena atmosfera idealna je da otkrijete fiku, jedan od vitalno važnih švedskih koncepata koji bi se površno opisao kao stranka za kavu, ali je puno više od toga. Fika je dijeljenje trenutka s prijateljima iobitelji, jednostavno uživanje u zajedništvu i vremenu s dragim ljudima uz kavu i kakav ukusan zalogaj.

Južno od Lilla Torga nalazi se Form/Design Center koji slavi modernu umjetnost, dizajn i arhitekturu i koji će vas u trnu vratiti u suvremenost. Ljubitelji moderne umjetnosti trebali bi posjetiti muzej suvremene umjetnosti, Moderna Museet, smješten u nekadašnjoj elektrani, kao i Malmö Konsthall, jednu od najvećih europskih galerija suvremene umjetnosti. Ni ljubitelji ulične umjetnosti neće u Malmöu ostati gladni. ArtScape festival u deset je godina promijenio i našminkao lice ovog grada i pretvorio ga u uzbudljivu galeriju na otvorenom.

Malmö u Švedskoj - 9 (Foto: Shutterstock)

Ultramoderna arhitektura provlači se od rezidencijalnih četvrti preko crkava i javnih građevina, a najpoznatija zgrada u čitavome gradu koja je postala i njegovim zaštitnim znakom futuristički je stambeni neboder Turning Torso, visok 190 metara i izgrađen 2005. godine, koji se vidi iz čitavog Oresundskog zaljeva. Impresivan „iskrivljeni“ neboder djelo je španjolskog arhitekta Santiaga Calatrave.

Malmö se voli hvaliti svojom kilometar i pol dugom gradskom plažom Ribersborgsstranden (ili odmilja Ribban). Bez obzira na sezonu, u tamošnjem Ribersborgs Kallbadhusu uvijek možete uživati – ili bar pokušati uživati – u "ledenim" kupkama koje vam po drevnom sjevernjačkom receptu vraćaju organizam u normalu nakon znojenja u sauni.

Malmö ponekad nazivaju i "gradom parkova“, a njegovi stanovnici svakako znaju uživati u opuštajućem zelenilu usred grada. Najpopularniji i najstariji, Folkets Park nudi i bezbroj najraznovrsnijih aktivnosti, od sportova do koncerata i predstava. Najveći gradski park je Pildammsparken i nalazi se u samom srcu Malmöa, a posjeta je svakako vrijedan i Organski vrt Slottsträdgården.

Gdje sjesti i što pojesti?

Posjet Malmöu bit će uzbudljiv i vašem nepcu. Započnite putovanje okusima na tržnici u Möllevångstorgetu, koja se skraćeno naziva Möllan i sama je po sebi doživljaj za sva osjetila. Malmö ima živu street food scenu, na svakom koraku možete naći falafel i brza jela poput korejskog roštilja, ali jednako je zastupljena i tradicionalna, lokalna, vege ili vrhunska kuhinja. Restorana je mnogo i razlikuju se po ponudi, ideji i kreativnim konceptima.

Tako je Aster prvo mjesto u koje biste se trebali zaputiti ako vas zanima lokalna kuhinja, Spill posjetite da vidite kako izgleda zero waste koncept u stvarnosti. Ruths je jedan od omiljenih restorana i lokalaca i turista, u Jord će se vegani poželjeti useliti i ostati zauvijek, a ako stremite k zvijezdama, restoran Vollmers može se pohvaliti s čak dvije Michelinove i priredit će vam jedinstveno gastronomsko iskustvo nadahnuto, naravno - prirodom.