Galerija 2 2 2 2 Otok Cres tijekom kolovoza postaje prava pozornica tradicije, kulture, zabave i sporta. Mjesec koji donosi vrhunac ljetnih događanja nudi brojne manifestacije koje spajaju stoljetne običaje i suvremene sadržaje, privlačeći brojne posjetitelje, kako domaće tako i strane. Uz brojna događanja, kolovoz donosi i nastavak klapskih večeri svakog ponedjeljka, besplatne kostimirane vođene ture svakog utorka te izložbu lokalnih proizvoda "Creska butega" svakog utorka i petka.

Početak i kraj kolovoza označit će atraktivna događanja u pitoresknoj Martinšćici pa će se 1. kolovoza održati popularna Ribarska fešta uz nastup Lucky Banda, gdje se uz dobru glazbu i miris svježe ribe prožimaju duh mora i zajedništva. Poseban ugođaj posjetiteljima pružit će i tradicionalna Regata tradicijskih plovila na jedra koja se održava 30. kolovoza, a kojom se kraj kolovoza zaključuje u znaku pomorske baštine.

Početak kolovoza u Belom označit će otvorenje ovogodišnjih Dana Tramuntane uz koncert Karin Kuljanić pod naslovom "Melodije z duše", koje je zbog loše vremenske prognoze prebačeno na petak, 1. kolovoza s početkom u 21:00 sat. U sklopu Dana Tramuntane u Belom će se 2. kolovoza održati predstavljanje knjige Andre Vida Mihičića "Riječi okrutne ljubavi" i predstavljanje QR kodova "Jedan sken, mijor besed – upoznaj Beli", od 3. do 7. kolovoza održat će se turnir u briškuli i trešeti, 9. kolovoza društvena večer – pjesma, ples i tombola uz nastup grupe Jablani, a od 11. do 15. kolovoza tjedan igara za velike i male. Beli će 13. kolovoza ugostiti predstavu "Lisica bez repa" kazališta Peripetije. Svečano zatvaranje ovogodišnjih Dana Tramuntane održat će se 23. kolovoza uz predstavu "Kalafat i batana" ansambla Intermezzo.

Glazbeni ugođaj nastavlja se i u Lubenicama, uz nastavak ciklusa koncerata 36. Lubeničkih glazbenih večeri, koje donose vrhunske izvedbe klasične glazbe u čarobni ambijent drevnog gradića s pogledom na more. U petak, 1. kolovoza nastupa Srđan Bulat na gitari, dok će u petak, 8. kolovoza 36. Lubeničke glazbene večeri zatvoriti Arsen Dalibaltayan nastupom na klaviru.

U subotu, 2. kolovoza održat će se otvorenje izložbe kostimografije "9 priča s otoka" autorice Vesne Jakić, dizajnerice tekstila i odjeće. S devet filcanih haljina kao devet priča s otoka Cresa, Vesna predstavlja kreacije nastale zadnjih deset godina koje su pronijele glas o creskoj Ruti i filcanju creske vune širom svijeta, od uvale Marašćice, Tramuntane, Sisa i creskog doka, do New Yorka i talijanskih Alpa.

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, održat će se tradicionalni klapski koncert koji će okupiti lokalnu zajednicu i goste u znaku zajedništva i zahvalnosti. Koncert, u organizaciji klape Teha i klape Burin, održat će se 4. kolovoza s početkom u 21:00 sat u Samostanu sv. Frane u Cresu.

Središnji događaj kolovoza, ali i cijelog ljeta u Cresu, održat će se od 5. do 7. kolovoza. Tradicionalni Creski semenj, sajam koji svoje korijene vuče još iz 16. stoljeća, danas predstavlja veliko finale ljetnih događanja na otoku, s bogatim programom koji uključuje sajam autohtonih proizvoda, prezentacije creske povijesti i tradicije, izložbe, predstave, radionice za odrasle i djecu te glazbene nastupe. Uz rekordan broj sudionika sajma, i ove nas godine očekuju brojna događanja po starom gradu i pjesma, ples i druženje. Uz presjek prikaza kako se nekada živjelo i zabavljalo na otoku Cresu očekuje nas i puno dobre zabave uz novitete ovogodišnjeg Creskog semnja - predstavu "Kako je Ive šel prosit", višejezičnu pričaonicu i likovnu radionicu "Legenda o Vranskom jezeru" u organizaciji OŠ Frane Petrića dok će svi zainteresirani imati priliku i naučiti korake tradicionalnih plesova FD Orlec. Od 5. do 7. kolovoza prošećite creskim ulicama, trgovima i klančićima, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zaigrajte tombolu, probajte creske gastro specijalitete i zabavite se s nama uz Night Express, Soulfingerse, klapu Teha, klapu Burin, grupu Versi, jazz večeri i druge glazbenike!

U slikovitom Valunu, tijekom kolovoza se nastavlja ciklus koncerata Valun Summer Night, glazbenih večeri pod zvijezdama koje posjetiteljima pružaju nezaboravan doživljaj ljeta u ovom malom ribarskom mjestu. U Valunu će se 12. kolovoza održati i predstava za djecu "Lisica bez repa", a 16. kolovoza još će jedno izdanje popularne Valunske noći rasplesati i zabaviti sve posjetitelje.

Od 14. do 17. kolovoza Cres će ugostiti i prvo izdanje projekta "Cres – otok lutkarstva" koji će ugostiti radionice i predstave. Tradicionalna Ivanja u Mergu održat će se 29. kolovoza.

Kolovoz će zaključiti još jedno izdanje atraktivnog sportskog događaja – Memorijala Florio Burburan u sklopu kojeg će se održati plivački maraton Valun – Cres, vaterpolo utakmica, nastup sinkroniziranih plesačica i druga događanja koja dodatno obogaćuju ponudu i promiču sportski duh te ljubav prema moru. Isti vikend održava se i Regata tradicijskih plovila na jedra u Martinšćici uz bogat zabavni program i gastro ponudu.

Grad Cres od ove godine nudi i zanimljiv interpretacijski centar "Creski kaić" koji daje pregled bogate creske pomorske baštine i tradicije. Creski muzej domaćin je vrlo zanimljivim izložbama "Heraldički Cres", "Tri priče o palači Arsan" i "Creska kuhinja". Ove atraktivne izložbe mogu se razgledati u prekrasnoj renesansnoj palači Arsan, koja je dom Creskog muzeja, sve do sredine listopada. Palača Moise ugostit će izložbu "9 priča s otoka Cresa" autorice Vesne Jakić. Creska kula domaćin je izložbi "Illuminous - Let There Be Light" autorice Bojane Vuksanović.

Beli nudi atraktivan multimedijalni postav Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli, a Lubenice svim posjetiteljima nude zanimljiv i atraktivan muzej, Muzej ovčarstva, koji predstavlja stoljetnu tradiciju creskog ovčarstva. Za vrijeme boravka u Martinšćici posjetite Muzej Andrija Linardić te naučite više o pionirima proizvodnje eteričnog ulja od smilja ili uživajte u izložbi "Kako su se oblačili naši stari".

Otok Cres vas poziva da postanete dijelom ove jedinstvene ljetne priče gdje se tradicija, kultura i priroda isprepliću u savršenom skladu.

Više informacija pronađite na stranici www.visitcres.hr.