Galerija 2 2 2 2 U Notranjskom regionalnom parku, jednom od najljepših zaštićenih područja u Sloveniji, smjestilo se čarobno Cerkniško jezero – najveće povremeno jezero u Sloveniji i jedno od najvećih takvih u Europi. Ovo neobično jezero koje se pojavljuje i nestaje kao čarolijom već stoljećima budi maštu putnika, znanstvenika i ljubitelja prirode. I priča nevjerojatnu priču o kršu i njegovoj magiji.

Notranjski regionalni park obuhvaća više od 222 četvorna kilometra netaknute prirode i nalazi se u općini Cerknica, na jugoistoku Slovenije, nešto više od dva sata od Zagrena i oko sat i pol vožnje od Rijeke.

Park je pravi raj za izletnike, planinare i obitelji – nudi stotine kilometara staza, šarmantna sela, mistične špilje i bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta. Tu je i nekoliko prirodnih rezervata - Zadnji kraj, Dujice i Osredki i Rakov Škocjan, dolina s prirodnim mostovima, ponorima i podzemnim tokovima. No glavna zvijezda parka bez sumnje je – Cerkniško jezero.

Krško čudo

Cerkniško jezero nalazi se u južnom dijelu Cerkniškog polja. Kada se napuni vodom – u proljeće i jesen, tijekom kišnog razdoblja, njegova površina doseže i do 38 četvornih kilometara (tada je najveće jezero u Sloveniji), a dubina oko 10 metara. Ljeti presuši i pretvara se u livadu - na kojoj ljudi kose travu, druže se i šeću… na istome mjestu na kojem su samo nekoliko mjeseci ranije - veslali i pecali.

Jedini površinski pritok je potok Cerkniščica, a voda u jezero dolazi i iz podzemlja poznate Križne jame, jedne od najljepših krških špilja na svijetu, poznate po svojih 40 smaragdnih jezera i kristalno čistoj vodi.

Cerkniško jezero je prava oaza za ljubitelje prirode i, pogotovo – ptica. Ovdje je zabilježeno čak 303 vrsta ptica – gotovo polovica svih europskih! Uz njih živi i 45 vrsta sisavaca, 125 vrsta leptira te 15 vrsta vodozemaca. Zbog tog bogatstva, jezero je proglašeno Ramsarskim područjem međunarodne važnosti i dijelom mreže Natura 2000, koja štiti ugrožene biljne i životinjske vrste.

U samom mjestu Cerknica nalazi se Muzej Cerkniškog jezera, gdje posjetitelji mogu vidjeti „živi model” jezera – interaktivnu maketu koja prikazuje kako se jezero puni i prazni. U muzeju se čuva i bogata etnološka zbirka s drvenim čamcima, starim alatima za ribolov i sječu leda, kao i multimedijalna prezentacija koja prikazuje kako se jezero mijenja kroz sva četiri godišnja doba.

Cerkniško jezero i Notranjski park nude brojne aktivnosti za posjetitelje svih uzrasta – od vožnje tradicionalnim čamcima ili biciklima, do planinarenja na obližnje vrhove poput Slivnice i Velikog Javornika. Obitelji s djecom posebno vole Stazu Drvošca, edukativnu šetnicu uz jezero koja kroz prirodu i interaktivne sadržaje otkriva svijet medvjeda, ptica i biljaka.

Šumska vila u Gorskom kotaru idealan je izbor za kvalitetan odmor, a pogled iz dnevne sobe je – spektakl +6