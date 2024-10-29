Galerija 1 1 1 1 Dan grada Zagreba obilježava se 31. svibnja, na dan kada se slavi blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, a svake godine na rođendan grada održava se i niz besplatnih događanja. A s obzirom na to što sve Zagreb nudi, teško je reći da je neki dio grada najljepši. Maksimir, Jarun, Gornji grad, sve su to pojmovi dragi svakom kome je Zagreb u srcu. No, ovaj put nećemo pričati o njima, već o jednoj „potkovi“, točnije – najpoznatijoj potkovi Grada Zagreba.

Ova potkova nema veze s hipodrom, već samim centrom grada. Naime, Lenucijevom potkovom nazvana je donjogradska urbanistička cjelina koja se sastoji od cijelog niza trgova i parkova. Nju čine Trg Nikole Šubića Zrinskog (Zrinjevac), Strossmayerov trg, Trg kralja Tomislava, Starčevićev trg, Marulićev trg, Trg Mažuranića, Trg Republike Hrvatske i Botanički vrt.

Čim ovo napišemo, kao dan je jasno da se radi o nekim od najljepših lokacija u gradu, a teško da bi se itko (jedino zbog prometa) bunio da živi na nekom od navedenih trgova. No, kako je ta slavna potkova uopće nastala? Odakle ti zeleni trgovi koji iz ptičje perspektive podsjećaju na potkovu?

Priča nas vodi u drugu polovicu 19. stoljeća, kad se Zagreb počeo ubrzano graditi i razvijati. U to doba, najvažniji zahvat je izgradnja Donjeg grada, te dolazi do odluke o stvaranju Lenucijeve, odnosno „zelene“ potkove, kako se još nekad naziva. Na navedenim trgovima izgrađene su mahom javne zgrade, ali i privatne palače, a današnji naziv „Lenucijeva potkova“, dobila je tek nakon Drugog svjetskog rata. Prvi trg koji je izgrađen bio je Zrinjevac, dovršen 1892. godine.

Lenucijeva potkova - 5 (Foto: Shutterstock)

I da, naziv nije dan po narodnom heroju netom završenog rata kako bi se dalo zaključiti s obzirom na vrijeme (primjeri Badel, Kraš…) već po najznačajnijem zagrebačkom urbanistu kraja 19. – og i početka 20. – og stoljeća Milanu Lenuciju. S obzirom da naziv stoji toliko dugo i preživio je do dana današnjeg, Lenucijeve zasluge i značaj nitko ne dovodi u pitanje. Ništa čudno, s obzirom da se ipak radi o čovjeku koji je zamislio ovu potkovu.

Ipak, kao zanimljivost recimo da drugi trgovi nisu imali te sreće, te su relativno često kroz povijest, promjenom režima i država – mijenjali imena. Tako se Trg Republike Hrvatske sve donedavno zvao Trg maršala Tita, prije toga Trg 1, a još nekad prije toga – Trg kralja Aleksandra I. te Sveučilišni trg. Također, i popularni Tomislavac (odnosno Trg kralja Tomislava) nekog je nosio ime po Franji Josipu.

Bilo kako bilo, Lenucijeva potkova zlata je vrijedna, te već više od stoljeća Zagreb čini lijepim i modernim gradom.

Šumska bajka pored Zagreba: Male vile za povratak prirodi i pravi odmor +6