"To je Jovana", pokazuje mi kolegica fotografiju lisice koju je snimila na ulazu u hotel.

"Preparirana?" čudim se što je nisam vidjela u prolazu, ali ne – ispostavilo se da je Jovana prava pravcata lisica koja povremeno dočeka goste hotela Bijele vode u Nacionalnom parku Kozara. Jovani je okruženje hotela, koji ponosno ističe nature&spa oznaku, potpuno prirodno, a krenete li prema mjestu Mrakovica, na 750 metara nadmorske visine, u Bosnu i Hercegovinu, bit će vam posve jasno i zašto. Stoljetna stabla, toliko visoka da se treba zagledati u nebo da biste im ugledali krošnje, čist zrak i nijanse zelene, ali i crvene i zlatne te pokoja vjeverica koja se pentra po granama sugeriraju da ste u tek ovlaš dotaknutoj prirodi. A najbolje je od svega što to sve možete promatrati iz zatvorenog bazena, s hotelskog prozora ili pak s jedne od terasa.

Nama je pak najljepša bila ona s jacuzzijem za dvoje koji se grije na drva, sa simpatičnim dimnjakom iz kojeg kao da dimni signali pozivaju: bućni se s pogledom na šumu. Oni koji su ga isprobali, kažu da je najveći gušt uroniti u vruću vodu noću te potražiti velike i male medvjede – na nebu, jer ih, srećom, u okolici nema, pa se može bezbrižno lutati planinarskim i pješačkim stazama, pronalaziti izvore pitke vode ili istraživati okolicu quadom. A u šetnji hotelom - bacite li pogled na kuriozitete o povijesti nacionalnog parka u prolazu - naići ćete na informacije da je Hotel Bijele vode nekoć bio planinarski dom te da prilikom obnove nije srušeno ili uništeno niti jedno drvo, što je za svaku pohvalu!

Jovana (Foto: Nika Borovac)

Prijateljske cijene

Nakon dana provedenog u prirodi nema ništa bolje od rakije i domaće kuhinje, reći će vam u hotelu, a da bi gosti bili sretni i siti, brinu se marljivi kuhari. Dođete li preko vikenda, tijekom večeri možete uživati u živoj glazbi koja je sasvim dovoljno živahna da se većinom može razgovarati za stolom. Tog petka na repertoaru su bili hitovi iz regije, od Parnog valjka do Balaševića, a s obzirom na osječke, zagrebačke i varaždinske registracije, set-lista je itekako pogođena. Domaćini hotela potvrdili su nam da su im Hrvati i najčešći gosti jer do hotela iz Zagreba treba oko dva, dva i pol sata, ovisno o čekanju na granici – pod uvjetom da budete mudriji od nas pa ne krenete iz grada u vrijeme kada se svi vraćaju s posla.

Na pitanje kako to da Hrvati toliko vole Bijele vode odgovore treba tražiti i na cjeniku jer su cijene niže nego na brojnim mjestima u skupoj našoj. Primjera radi, jedna od vikend-ponuda po osobi za dvije noći u hotelu Bijele vode s ranim check-inom od 11 sati i kasnim check-outom u 17 sati za 199 eura po osobi uključuje: dva noćenja s doručkom, večeru koja spaja vino i hranu u pet sljedova, masažu te neograničeno korištenje spa-sadržaja, što je prijateljski prema novčaniku. Ne želite li prespavati, možete samo navratiti na ručak ili večeru pa guštati do mile volje u domaćim vinima, rakijama i koktelima.

Bijele vode - 6 (Foto: Nika Borovac)

Čuvari gurmanske tradicije

Jedan od specijaliteta kakav ćete teško naći negdje drugdje je onaj od plotice iz rijeke Sane, ribe koja se u Bijelim vodama priprema na gotovo zaboravljen, tradicionalan način ribara – najprije se marinira pa konfitira, odnosno kuha u dubokoj masnoći na niskoj temperaturi satima kako bi se istopile sitne kosti, kojih ta riba ima u izobilju. Sanska plotica poslužuje se uz poprženi domaći kruh, a kušati je možete i u pašteti, kojoj ne nedostaje okusa. Volite li ribu, odlučiti se možete i za pastrvu, šarana ili pak filete smuđa u kajmaku s prilogom.

U skladu s onom dobrom starom devizom da nema ptice - ili u ovom slučaju ribe - do prasice, konkretnijih komada mesa u Bijelim vodama ima u izobilju: od Karađorđeve šnincle punjene kajmakom (poznate i pod nazovom djevojački san 😊) do janjetine ispod saća i mućkalice.

Volite li pulled pork, nemojte propustiti pohane butkice, odnosno loptice bunceka koji je toliko mekan da se razdvaja vilicom i dolazi na stol s pireom od krumpira. Za pohvalu je i gusta, kremasta juha od vrganja u kojoj ne štede na gljivama, a na meniju iščitavamo i teleću čorbu, srneći gulaš, odležali ramstek i rib-eye, hajdučki ćevap i druge divote. Kad je riječ o slatkišima, tjednu dozu kalorija u jednom ručku možete riješiti baklavama, hurmašicama, zapečenim palačinkama s orasima u mlijeku ili pak slasticom tres leches, popularno nazvanom tri leće. Na raskošnom doručku, koji se poslužuje do 12 sati, možete se baciti na istraživanje kozarske cicvare s janjskim kajmakom, uštipaka, zvrkova s mesom, krumpirom i drugim klasičnim nadjevima dok vam se ne zavrti u glavi.

Bijele vode - 10 (Foto: Nika Borovac)

Opuštajući i aktivni odmor

Osim radi hrane, u Bijele vode se dolazi i radi wellnessa. Isprobati možete neku od masaža, a jedna od omiljenih je ona s ljekovitim kozarskim biljem, na otvorenom, u miru šume. Na raspolaganju su mala teretana te spa-sadržaji: otvoreni i zatvoreni bazen te nekoliko vrsta sauna i tepidarij s pogledom na prirodu.

Oni koji se uspiju odvojiti od bazena, saune, dlanova masera, bosanske kuhinje, domaćih vina i rakija, krenuti mogu prema platou Mrakovica, gdje se smjestio Info centar Nacionalnog parka Kozara, pa ondje i naučiti ponešto o flori, fauni, reljefu, hidrologiji, vegetaciji, šumama te o značaju zaštite prirode.

Bijele vode - 16 (Foto: Nika Borovac)

Prošetati možete i dalje, do spomenika posvećenog stradalima u Drugom svjetskom ratu, impresivnom dijelu Dušana Džamonje koje se diže u visinu 33,6 metara. U neposrednoj blizini hotela izgrađene su skijaške staze, sa svim pratećim sadržajima i uspinjačama, a ako niste od skija i boarda, na raspolaganju je i planinarenje, biciklizam, sportsko penjanje...

Sportaše i rekreativce već nekoliko godina zaredom privlači trka s preprekama Hero's run, pa višak energije zamijene zdravom dozom adrenalina: skokovima u blato, nošenjem tereta, trčanjem uz stepenice, marincima, hodanjem po gumama, preskakanjem improviziranih zidova penjanjem uz konopac i drugim aktivnostima.

U svakom slučaju, na Kozari vam neće biti dosadno, bilo da se odlučite za aktivni ili pak opuštajući i gurmanski odmor.

