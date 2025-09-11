Galerija 11 11 11 11 Korčula je grad koji izgleda kao da lebdi između mora i povijesti. Smještena na istoimenom otoku u južnoj Dalmaciji, Korčula je jedan od najstarijih naseljenih otoka Jadrana. Još u 4. stoljeću prije nove ere Grci su ga nazivali Korkyra Melaina – "Crna Korčula" – zbog gustih borovih šuma koje su prekrivale otok. Rimski izvori je spominju kao Corcyra Nigra, a prvi pisani tragovi o gradu datiraju iz 10. stoljeća u djelima bizantskog cara Konstantina Porfirogenita.

Kroz stoljeća su se ovdje smjenjivali Iliri, Grci, Rimljani, Bizantinci, a od 1420. pa sve do kraja 18. stoljeća grad je bio pod Mletačkom Republikom. Upravo tada su niknule njegove impresivne zidine i kule, koje i danas čuvaju srce starog grada. Svaka epoha ostavila je svoj trag, pa je Korčula danas istinski muzej na otvorenom.

Iz zraka, stari grad izgleda kao savršen kameni brod usidren u Jadranu – sklad ulica u obliku riblje kosti, opasan zidovima i uronjen u more. S visine sam mogao osjetiti kako je ovo bio grad stvoren da traje i da se brani.

U njegovu središtu stoji katedrala sv. Marka, građena od 15. stoljeća u stilu gotike i renesanse, čiji zvonik dominira gradskom panoramom. Na njenoj fasadi nalaze se djela majstora iz radionice Andrije Alešija i drugih velikih umjetnika tog doba. Nedaleko od nje nalazi se kuća za koju se vjeruje da je rodna kuća Marka Pola (1254.–1324.), jednog od najpoznatijih svjetskih putnika i istraživača, čije ime i danas odjekuje ovim kamenim ulicama.

Šetajući kroz kaldrmom popločane ulice, otkrivao sam detalje koji pripovijedaju o svakodnevici kroz vijekove: mletačke grbove uklesane iznad vrata, kamene palače pomorskih kapetana iz 16. stoljeća, crkvice i tihe trgove. Urbanistički raspored ulica u obliku riblje kosti, osmišljen još u 13. stoljeću, i dalje štiti stanovnike od vjetra i sunca – a za fotografa otvara beskrajnu igru svjetla i sjene.

Korčula je grad kontrasta: s visine monumentalna i nepokoriva, izbliza intimna i puna topline. Za mene, kao fotografa, ona je beskonačan izvor inspiracije. Grad u kojem se prošlost pretače u sadašnjost, gdje svaki kadar postaje priča – od široke panorame s neba do najsitnijeg detalja skrivenog u kamenom kutku.



Ponos Jugoslavije, sramota Hrvatske: Nekadašnje dječje odmaralište danas je opljačkana ruševina +8