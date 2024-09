Na samom jugu Lijepe Naše smjestile su se Konavle ili Konavli, kraj koji pokriva Župski zaljev, Konavosko polje pa sve do poluotoka Prevlake i rta Oštra. Veća naselja su Cavtat, Čilipi i Gruda, a planinski dio uzdiže se na granici s Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom. Na poluotoku Prevlaka nalazi se najjužnija kopnena točka Hrvatske – Rt Oštra, kao i istoimena tvrđava sagrađena za austrijske vlasti. Na poluotok koji je desetljećima bio vojna baza JNA pristup je dugo bio zabranjen.

Cavtat je najveće naselje u Konavlima, a koliko je star sugerira i podatak da su ga drevni Grci nazvali Epidaur. Nakon što su ga uništili Slaveni i Avari, preostalo stanovništvo utemeljilo je Ragusium, odnosno Dubrovnik.

U Cavtatu se i danas može osluhnuti duh minulih vremena, i osjetiti stoljetna tradicija. Kao i uživati u miru skrovitih uvala, ali i provesti aktivni odmor uz brojne sadržaje. Baš kao i istražiti lokalnu kuhinju koja otkriva puno o tradiciji tog kraja.

Pasjača - 3 (Foto: Shutterstock)

Što vidjeti?

Na poluotoku Rat nalazi se brdo na kojem se smjestilo staro gradsko groblje. Groblje čuva prekrasan mauzolej obitelji Račić koji je sagrađen prema zamisli Ivana Meštrovića u obliku kupole od bijeloga bračkog kamena. Iz Cavtata dolazi i jedan od najpoznatijih hrvatskih slikara - Vlaho Bukovac. Njegova rodna kuća danas je pretvorena u muzej i galeriju otvorenu svim posjetiteljima i ljubiteljima umjetnosti.

Nenaseljeno otočje ispred Cavtata čine otočići Mrkan i Bobara te hridi zanimljivih imena: Trava, Hljeb, Ražnjić i drugi. Cavtatski otoci i otočić Supetar u Župskom zaljevu zaštićeni su kao poseban ornitološki rezervat – gnjezdište su galeba klaukavca, velike ptice čija raširena krila imaju raspon od metra i pol. Galeb klaukavac je zaštićena vrsta, a za uznemiravanje ptica, jaja ili gnijezda plaća se novčana kazna.

Zanimljivo je i da su u vrijeme kuge Mrkan, Bobara i Supetar služili Dubrovčanima kao mjesta za karantenu. Ondje bi poslali posadu i brodsku robu na povratku s putovanja i tamo bi morali provesti nekoliko tjedana u izolaciji.

Što jesti?

Samo područje Konavla smatra se najplodnijim poljoprivrednim područjem na Jadranu, koje daje najbolje voće i povrće. Svi koji su jednom kušali rajčicu, papriku, kupus, krastavce, krumpir i ostalo područje s konavoskih polja, svjedoče o iznimnoj kvaliteti tih namirnica. Konavoskim poljem teče Ljuta, rječica ponornica koja ga natapa. Uz nju su bile sagrađene brojne mlinice za žitarice i masline te stupe za tkanine, a neke od njih su u međuvremenu i obnovljene.

Kraj uz izvorište rijeke Ljute i njezin gornji tok zaštićen je zbog predivne prirode, a ondje ćete pronaći i popularno izletište Dubrovčana, Konavljana i posjetitelja dubrovačke rivijere: Konavoski Dvori Eco Green Restaurant hvale se zbog osvježenja koje donose hlad i rijeka, kao i mlade janjetine, domaćeg kruha, peke i pastrva.

U restoranima i domaćinstvima predivnog kraja na jugu Hrvatske pronaći ćete i tradicionalna jela za koja se recepti prenose s generacije na generaciju – poput primjerice manestre od suhe ovčetine, suhe svinjetine i domaćih kobasica u kombinaciji s kupusom i krumpirom te šporkih makarula spremljeni od pirjane junetine i tjestenine

Prevlaka - 1 (Foto: Shutterstock)

Planinarskim stazama

Nad Konavoskim poljem uzdiže se planina Sniježnica i njezin vrh Sveti Ilija (1234 m) do kojeg se nerijetko kreće iz naselja Mihanići na istočnom rubu Konavoskog polja.

"Od Mihanića se za sat i pol uspona stiže do osamljenog sela Kune Konavoske na pola uspona. Do sela se može doći i asf. cestom koja se odvaja oko 500 m iza pošte u Pridvorju, prije Lovorna (5 km uspona u oštrim zavojima do Kune). Od planinarske kuće u Kuni do vrha Sniježnice stiže se širokim građenim putom koji vodi do samoga vrha. Markacija na nekim mjestima krati građenu stazu“, piše HPS i dodaje:

"Sveti Ilija je najviši vrh brda Sniježnice i najviši u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Malo istočnije od vršne točke su kapela sv. Ilije iz 19. stoljeća, građena od tesana kamena u stijeni, po kojoj je vrh dobio ime, jedna napuštena zidana baraka i komunikacijski odašiljač“, piše HPS te dodaje: U dubini se lijepo vidi Konavosko polje i dubrovačka zračna luka u Čilipima.

Vidik se dalje širi na otoke dubrovačkog arhipelaga Elafite, Mljet, Korčulu, Lastovo i poluotok Pelješac, na bosanske i hercegovačke visoke planine Čvrsnicu, Prenj, Velež, Zelengoru i druge, pa na crnogorske planine Durmitor, Orjen, Subru i Lovćen te na jugoistok do Komova i Prokletija.

Utvrda Sokol

Utvrda Soko(l) bila je sagrađena na teško pristupačnu mjestu, na položaju s kojega se lako nadziralo Konavosko polje i putove koji su iz zaleđa vodili u Konavle. Smještena je u današnjem selu Dunave, na nepristupačnoj, više od 25 metara visokoj stijeni. Strateški je pozicionirana uz granicu s ondašnjim Otomanskim Carstvom. Ta je tvrđava bila značajna za obranu Dubrovačke Republike pa je bila dobro opremljena i pomno se održavala. Napuštena je nakon potresa u kojemu je stradala, ali je potom obnovljena. Zahvaljujući Društvu prijatelja dubrovačke starine utvrda je obnovljena te 2013. godine otvorena za javnost.

Predivna Pasjača

Na deset minuta od Cavtata i pola sata od Dubrovnika pronaći ćete predivnu Pasjaču, smještenu u podnožju litice, koja je nekoliko puta bila na popisu najljepših plaža na svijetu. Ta mala skrivena pješčano-šljunčana plaža jedna je od onih do kojih se morate malo potruditi doći - ali vas na kraju čeka najljepša nagrada.

Pasjaču ćete pronaći ispod malog mjesta Popovići, a šetnja s pogledom na plavetnilo i mirisom borova u zraku najbolji je uvod u prizore koji će vas dočekati kada se konačno spustite na plažu. Ne brinite se, od ruba vas na većini mjesta dijeli ograda, a nakratko će vas od sunca zaštiti i prolaz u stijeni. Više o Pasjači doznajte ovdje.

