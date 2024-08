Da, vjerojatno ste svi već više puta čuli za njega – za mali austrijski grad Hallstatt, smješten na jezeru, koji izgleda kao da je izašao iz neke bajke. Možda i je, s obzirom da je pred desetak godina mjesto počelo postajati hit, a sve zahvaljujući crtanom filmu Frozen. Naime, kako je crtani uskoro postao hit, počelo se spekulirati da je ovaj gradić bio inspiracija za kraljevstvo Arendelle. Unatoč demantiju samog redatelja, koji je rekao da je inspiraciju našao u Kanadi i Norveškoj, legenda je ostala do dana današnjeg, pa tako se gradić i dalje povezuje s filmom. Donijelo je to i ogromni priljev turista, toliki da su lokalni stanovnici u nekoliko navrata organizirali i prosvjede…

Kad smo se već prije dvije godine zatekli u austrijskim Alpama, i mi smo, tada kao tročlana obitelj, odlučili provjeriti što to nudi taj grad na jezeru i je li uistinu toliko magičan. Nalazili smo se u salzburškoj regiji, pa nam je do Hallstatta trebalo tek sat vremena, ali ako se odlučite i na vikend izlet iz Hrvatske – opcije su i više no zadovoljavajuće. Naime, jedan put vodi preko Graza, (4 i pol sata vožnje ukupno), a drugi preko Ljubljane (pola sata dulje) – pa subotu recimo možete provesti u jednom od ta dva grada, a nedjelju u Hallstattu. Uglavnom – nema greške.

Hallstatt - 3 (Foto: Vedran Jurić)

No, vratimo se mi u 2022. i moje iskustvo posjeta. Vožnja od Flachaua do ovdje je prekrasna, a da biste stigli u sami gradić, morate odvoziti solidan broj kilometara i uz samo Hallstattsko jezero. Naravno, ovo je vrlo umirujuće i lijepo, pitomo, usudio bih se reći – austrijski. Po dolasku u mjesto, odmah vam je jasno da je isto prilično popularno – jer se ubrzo pojavljuju prilično jasni smjerokazi za razne parkinge.

Biramo jedan od brojnih i uspješno ga nalazimo. Prilično je ispunjen, ali kako je grad napravio pozamašne parkirne kapacitete, neke pretjerane gužve i nema. Ako me sjećanje ne vara, parking i nije nešto pretjerano skup, maksimalno 2 eura po satu, a gradić vam je nadohvat ruke. Iako je jedna od glavnih atrakcija rudnik soli, s obzirom na našu tada dvogodišnjakinju i potrebe da je se nosa i vozi, posjet njemu smo ostavili neki drugi put.

Hallstatt - 2 (Foto: Vedran Jurić)

E sad, grad je zgodan i lijep, ali da me baš izuo iz cipela – i nije. Radi se o jednom "standardnom" sređenom jezerskom gradiću, super se po njemu prošetati, ali taj „hajp“ koji postoji nije mi u potpunosti jasan. Kad smo mi bili (kolovoz) bilo je turista, ali ni to nije izgledalo odveć strašno, najveća je gužva naravno, na mjestu gdje vam pozadinu slike krasi crkveni toranj. Niknuli su i neki skupi hoteli, a veliki je broj gostiju koji stiže s Bliskog Istoka, što me malo i iznenadilo.

U samom gradu ima i nekoliko restorana, a mi smo popili pivo na samom gradskom trgu. Prošetali smo još malo u jezero i krenuli nazad prema autu, tako da ako ne idete i u spomenuti rudnik soli, za posjet Hallstattu vam je dovoljan koji sat. Tako da, ako ste smješteni negdje u Austriji spojite izlet s nečim, možda čak i odlaskom u Salzburg, koji je udaljen malo više od sat vremena.

