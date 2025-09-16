Kolač od breskve i ricotte iznimno je sočan, prozračan i pun okusa – priprema ove slastice najbolji je način da se pozdravite se ljetom.



Upotrijebite posljednje zrele breskve ove sezone i sljubite ih s ricottom, a u kolač dodajte i nešto limunove korice koji će slastici dati neodoljivu dozu svježine.



Da biste pripremili smjesu za kolač ne treba vam puno vremena, a da biste ga ispekli bit će vam potrebno 50-ak minuta u pećnici. Kolač poslužite s kavom, čajem ili nekim drugim pićem po želji.

Kolač od breskve i ricotte - sastojci: 250 g ricotte

230 g bijelog šećera

180 g glatkog brašna

115 g maslaca

2 velike breskve

2 velika jaja

1,5 čajna žličica praška za pecivo

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

½ čajne žličice sode bikarbone

korica jednog limuna

prstohvat soli Kolač od breskve i ricotte - priprema: Namastite kalup za torte promjera 20 centimetara i/ili podložite ga papirom za pečenje. Stavite ga sa strane. Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Narežite breskve na kriške debljine oko 2,5 centimetara. Četvrtinu bresaka dodatno usitnite na manje komadiće. U velikoj zdjeli pomiješajte 200 grama bijelog šećera i koricu jednog limuna. Dodajte maslac sa sobne temperature i miksajte sve zajedno dok se sastojci ne povežu. Dodajte ricottu, jaja i ekstrakt vanilije i nastavite sve zajedno miksati još par minuta. U smjesu ubacite brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol. Pažljivo umiješajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu. U smjesu umiješajte usitnjene breskve – kriške ostavite za vrh Prebacite dobivenu smjesu za kolač u pripremljeni kalup. Na vrh dodajte kriške bresaka te ih pospite s preostalim šećerom. Stavite peći kolač u zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 50 minuta, odnosno dok kolače ne bude pečen do kraja. Provjerite čačkalicom je li kolač pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice. Ohladite kolač prije posluživanja. Dobar tek!

