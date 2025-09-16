Kolač od breskve i ricotte iznimno je sočan, prozračan i pun okusa – priprema ove slastice najbolji je način da se pozdravite se ljetom.
Upotrijebite posljednje zrele breskve ove sezone i sljubite ih s ricottom, a u kolač dodajte i nešto limunove korice koji će slastici dati neodoljivu dozu svježine.
Da biste pripremili smjesu za kolač ne treba vam puno vremena, a da biste ga ispekli bit će vam potrebno 50-ak minuta u pećnici. Kolač poslužite s kavom, čajem ili nekim drugim pićem po želji.
Kolač od breskve i ricotte - sastojci:
- 250 g ricotte
- 230 g bijelog šećera
- 180 g glatkog brašna
- 115 g maslaca
- 2 velike breskve
- 2 velika jaja
- 1,5 čajna žličica praška za pecivo
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- ½ čajne žličice sode bikarbone
- korica jednog limuna
- prstohvat soli
Kolač od breskve i ricotte - priprema:
- Namastite kalup za torte promjera 20 centimetara i/ili podložite ga papirom za pečenje. Stavite ga sa strane. Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva.
- Narežite breskve na kriške debljine oko 2,5 centimetara. Četvrtinu bresaka dodatno usitnite na manje komadiće.
- U velikoj zdjeli pomiješajte 200 grama bijelog šećera i koricu jednog limuna. Dodajte maslac sa sobne temperature i miksajte sve zajedno dok se sastojci ne povežu. Dodajte ricottu, jaja i ekstrakt vanilije i nastavite sve zajedno miksati još par minuta.
- U smjesu ubacite brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol. Pažljivo umiješajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu. U smjesu umiješajte usitnjene breskve – kriške ostavite za vrh
- Prebacite dobivenu smjesu za kolač u pripremljeni kalup. Na vrh dodajte kriške bresaka te ih pospite s preostalim šećerom.
- Stavite peći kolač u zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 50 minuta, odnosno dok kolače ne bude pečen do kraja. Provjerite čačkalicom je li kolač pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice.
- Ohladite kolač prije posluživanja. Dobar tek!