Kad bi vam netko rekao da mu je super spomenik "Sloboda prosvjetljuje svijet", vjerojatno biste se dobro zamislili i pitali na koji to spomenik vaš sugovornik misli. No, ako bi vam rekao da misli na damu koja drži baklju u ruci i pozdravlja Njujorčane i njihove goste, vrlo brzo bi vam postalo jasno da je to službeno ime nadaleko poznatog Kipa slobode!

Iako se nalazi u Velikoj Jabuci, općepoznato je da u njoj nije nastao. Izrađen je u Parizu te su ga Francuzi poklonili Amerikancima za 100. obljetnicu nezavisnosti krajem 19. stoljeća. Kip je izradio Frederic Bartholdi, a unutrašnjost s željeznom konstrukcijom izradila je tvrtka Gustava Eiffela, koji se u povijest upisao zahvaljujući istoimenom tornju.

U jednom trenutku njegova je izrada zapela zbog - čega drugog nego financija, ali je ipak izrađen. I tako 28. listopada 1886. godine svečano je otkriven na ušću rijeke Hudson, a samu svečanost predvodio je tadašnji američki predsjednik Grover Cleveland. S vremenom je stekao golemu simboličku važnost s obzirom na to da je postao prvi simbol SAD-a koji bi ugledali imigranti koji su koncem 19. i početkom 20. stoljeća pristizali u Ameriku brodom.

Sam kip visok je 46 metara, no s postoljem se penje do 93 metra. Teži više od 200 tona, a na glavi nosi krunu od sedam krakova, koja je inspirirana krunom Kolosa s Rodosa, jednim od sedam antičkih svjetskih čuda. Zbog velike važnosti od 1984. godine nalazi se na popisu UNESCO-ove Svjetske baštine.

