Galerija 17 17 17 17 Opatija se od malog ribarskog mjesta razvila u prestižno elitno odmaralište, a sve je počelo 1844. godine kada je riječki patricij Iginio Scarpa ondje izgradio prvi ljetnikovac. Četrdeset godina kasnije otvorio se i prvi hrvatski hotel na Jadranu, Hotel Quarnero – današnji Hotel Kvarner, a nedugo nakon toga kreće i izgradnja raskošnih vila i ljetnikovaca u kojima su ljetovali bogataši.

Imati vilu u Opatiji tada je bila stvar prestiža, a među slavnim imenima koja su je posjetila su Franjo Josip I., rumunjska kraljica Elizabeta, carica Sissi, Čehov, James Joyce, Isidora Duncan i Giacomo Puccini. Zbog blagotvorne klime, Opatija je ubrzo došla na glas kao blagotvorno lječilište i sezona joj je s vremenom postajala sve dulja i dulja. Danas je Opatija omiljena i zimi, posebno u vrijeme adventa, ali i Festivala čokolade, koji se održava početkom studenog. A kada zahladi, s nakitom od tisuća lampica, mirisima kuhanog vina i slasnih specijaliteta te pogledom na more, Opatija je doista bajna.

Jedno od mjesta koje se jednako ponosi i ljetnim ugođajem i adventskom ponudom je Keight Hotel Opatija, prvi hrvatski hotel pod prestižnim Hiltonovim brendom Curio Collection. Od rooftop bara i bazena do elegantnog interijera i spa zone, ovaj je hotel pravi bombon! Minimalizam, boje koje asociraju na more i nebo te prostorije nadahnute kabinama luksuznih brodova, čine skladnu slagalicu. Šarm daju i Pierrot figurice, koje su hommage suprugu vlasnice hotela Katarine Hauptfeld. On ih je strastveno skupljao tijekom života, a danas imaju posebno mjesto na policama i u vitrinama hotela, gdje bude toplinu, zaigranost i nostalgiju.

Keight Hotel Opatija (Foto: Nikola Zoko)

"Sobe potiču osjećaj smirenosti i komfora, a posebne su i zbog sjajno dizajniranih kupaonica s pogledom na Opatiju. Veliki prozori pružaju mnogo dnevnog svjetla i pogled na obližnje krovove i prirodu pa ako poželite ostati u sobi i odmarati se - svi će vas razumjeti“, otkriva Alma Premerl Zoko, zaljubljenica u modu i putovanja, koja na svojem portalu rado otkriva putopisne priče i dojmove s raznih destinacija.

Tijekom boravka u Keightu oduševio ju je wellness centar s unutarnjim bazenom dugim 25 metara koji je ujedno i najveći u Opatiji.

"Ovdje se možete prepustiti brojnim masažama i saunama, a prava čarolija je na krovu hotela: infinity bazen i lounge bar pružaju jedinstveni doživljaj s pogledom na more i zalaske sunca“, otkriva Alma Premerl Zoko.

Tijekom trajanja Festivala čokolade u Opatiji na rooftopu možete uživati u posebno osmišljenoj ponudi koja stavlja naglasak na čokoladne koktele i brunch. Također, bez obzira na to jeste li gost hotela, ili ne, nedjeljom možete svratiti na poseban ručak u restoran Pierrot, istražiti ponudu koja se temelji na lokalnim sastojcima te napuniti baterije za istraživanje predivne Opatije.

