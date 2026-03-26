Vadičep je jedan od onih predmeta koji su toliko obični da o njima uopće ne razmišljamo. No njegova priča daleko je od obične. Umjesto u vinske podrume, njegovi korijeni sežu u ratne rovove, a današnji dan, 27. ožujka, dobra je prilika da se sjetimo izumitelja modernog vadičepa, Njujorčanina M. L. Byrnea.

Za početak priče o vadičepu trebamo se vratiti u 17. stoljeće i ratni kontekst. Vatreno oružje nije bilo osobito pouzdano, muškete su se često kvarile, a jedan od najčešćih problema bio je zaglavljeni metak ili ostatak punjenja u cijevi. Rješenje je bio jednostavan, ali učinkovit alat: metalna spirala koja se uvrtala u zaglavljeni materijal i omogućavala njegovo izvlačenje. Taj alat, poznat kao „čelični crv”, funkcionirao je na principu “hvatanja iznutra” — spirala bi se „zakačila” za materijal i izvukla ga van.

S bojišta u vinske podrume

Sličan se problem pojavio nekoliko desetljeća kasnije, ali u sasvim drugom okruženju - onom vinskom. Koliko god je čuvanje vina u staklenim bocama bilo bolje, a zatvaranje boca plutenim čepom - efikasno i pouzdano, problem bi nastao kada se se vino pokušalo otvoriti. Dotadašnje metode nisu bile pouzdane i često su rezultirale mrvicama pluta u boci ili - prolivenim vrijednim sadržajem.

Rješenje tog problema nije trebalo izmišljati iz početka, samo ju je trebalo primijeniti u novom kontekstu. Spiralni princip koji se koristio za čišćenje oružja pokazao se idealnim za izvlačenje plutenih čepova. Kada bi se spirala uvrnula u pluto, omogućavala je čvrst zahvat i jednostavno izvlačenje, bez raspadanja materijala. Tako je alat s bojišta postupno pronašao svoje mjesto u svakodnevnom životu.

Prvi poznati patent za vadičep dobio je Samuel Henshall krajem 18. stoljeća, no i njegov je dizajn bio temeljen na ranijim rješenjima. Vadičep se, zapravo, razvijao postupno, kroz prilagodbe i poboljšanja. U toj evoluciji važnu ulogu imao je M. L. Byrne, koji je 27. ožujka 1860. godine patentirao vlastitu verziju ovog alata.

Njegov model nije bio prvi, ali je donio unapređenja koja su vadičep učinila praktičnijim i bližim obliku kakav poznajemo danas. Upravo zato se Byrne često ističe kao tvorac modernog vadičepa - ne zato što je prvi došao na ideju, nego zato što je tu ideju pretvorio u široko prihvaćen i funkcionalan proizvod. Živio!