Mobilni internet u inozemstvu jedna je od prvih stvari o kojoj razmišljamo prije puta. Nekad su jedina opcija bile lokalne SIM kartice ili skupi roaming paketi, no danas se sve češće koristi eSIM, digitalna verzija SIM kartice koju mogu koristiti noviji telefoni. Najveća prednost eSIM-a je jednostavnost. Nema traženja trgovina, mijenjanja kartica ni iglica za otvaranje utora. Dovoljno je instalirati aplikaciju, odabrati paket i aktivirati ga. U praksi to znači da internet možete imati spreman već prije puta, a aktivira se čim stignete na odredište. Ipak, prije kupnje važno je provjeriti podržava li vaš uređaj eSIM jer stariji modeli još uvijek ne nude tu opciju.

Jedan od razloga zašto je eSIM postao popularan je fleksibilnost. Postoje paketi koji pokrivaju više zemalja, pa nema potrebe za kupnjom nove kartice svaki put kad prijeđete granicu. To je posebno praktično na putovanjima kroz više destinacija, gdje bi s klasičnim SIM karticama trebalo stalno tražiti nove operatere i uspoređivati ponude.

S druge strane, eSIM nije uvijek idealno rješenje. U nekim dijelovima svijeta, posebno izvan većih turističkih i urbanih područja, ponuda može biti ograničena, skuplja ili lošija jer ne pokriva dobro mrežu. U takvim situacijama lokalna SIM kartica i dalje može biti jednostavnija i povoljnija opcija. Također, prvi put postavljanje eSIM-a nekima može biti zbunjujuće, iako većina aplikacija danas vodi korisnika kroz cijeli proces korak po korak.

Što je povoljnije?

Kad je riječ o cijeni, eSIM se obično nalazi negdje između roaminga i lokalnih SIM kartica. U pravilu je znatno jeftiniji od međunarodnih paketa matičnih operatera, ali često nešto skuplji od fizičkih lokalnih kartica. Zbog toga je najisplativiji za kraća putovanja ili kada se obilazi više zemalja, dok se za dulji boravak na jednom mjestu i dalje u većini slučajeva više isplati uzeti lokalnu karticu.

Treba obratiti pažnju i na tzv. neograničene pakete. Iako tako zvuče, najčešće imaju ograničenje brzine nakon određene količine potrošenih podataka. Isto vrijedi i za dijeljenje interneta – hotspot opcija nije uvijek uključena ili može imati dodatna ograničenja.

Što se sigurnosti tiče, eSIM funkcionira kao i većina digitalnih usluga. Aktivacija ide preko aplikacija, što znači da postoji određena razina praćenja, ali u slučaju gubitka uređaja moguće je brzo deaktivirati karticu. Za dodatnu zaštitu može se koristiti i VPN.

Na tržištu postoji više eSIM pružatelja, a kvaliteta veze uvelike ovisi o mreži s kojom surađuju na određenoj lokaciji. Zato je prije kupnje korisno provjeriti pokrivenost i iskustva drugih korisnika, posebno ako se putuje u manje razvijene ili udaljene krajeve.

Sve u svemu, za kraće i dinamičnije rute eSIM ima prednost, dok za dulji boravak lokalna SIM kartica može biti bolje rješenje.

