Izmišljeni grad u Peruu, Eiffelov toranj u Pekingu, predivni slapovi koji imaju samo jednu manu - ne postoje... Putnici sve češće koriste AI alate kao virtualne turističke vodiče, što nije uvijek dobra ideja jer povremeno završe na neočekivanim mjestima. Kako potvrđuje Miguel Angel Gongora Meza iz agencije Evolution Treks Peru, nesporazumi i laži umjetne inteligencije nisu iznimke.

"Čuo sam turiste bez vodiča kako razgovaraju o tome kako kreću prema mjestu koje su nazvali Sveti kanjon Humantay. Pokazali su mi snimku zaslona punu slikovitih opisa o mjestu koje ne postoji. Ime je kombinacija dviju lokacija koje nemaju nikakve veze s tim mjestom. Platili su oko 150 eura kako bi došli do seoske ceste u okolici Mollepate bez stvarnog odredišta.”, kaže Gongora Meza i ističe da je ova naizgled bezazlena pogreška ljude mogla koštati života.

“Ovakve dezinformacije u Peruu su iznimno opasne”, objašnjava i dodaje kako se nadmorska visina, vremenski uvjeti i staze moraju pažljivo istražiti. Koristite li program poput ChatGPT-a, koji spaja slike i nazive kako bi stvorio fantaziju, možete se naći na 4.000 metara nadmorske visine bez kisika i bez signala.

Opasne situacije

Prema jednom istraživanju, 30 posto putnika koristi generativne AI alate i specijalizirane AI platforme za organizaciju putovanja. Iako ovi programi daju korisne savjete kada rade ispravno, u lošijem slučaju mogu putnike dovesti i u nezgodne, pa čak i opasne situacije. Ljudi često nauče lekcije tek kada bude prekasno, kada već stignu na odredište i shvate da su žrtve digitalne mašte robota.

Dana Yao i njezin suprug nedavno su to iskusili iz prve ruke. Par je koristio ChatGPT kako bi isplanirao romantičan uspon na vrh planine Misen na japanskom otoku Itsukushima. Nakon što su bez problema istražili grad Miyajimu, krenuli su u 15 sati prema vrhu kako bi stigli na vrijeme za zalazak sunca – točno prema uputama ChatGPT-a.

"Tu je nastao problem,” rekla je Yao, autorica bloga o putovanjima po Japanu. “Kada smo se spremali spustiti žičarom, ChatGPT je tvrdio da posljednja vožnja kreće u 17:30, ali bila je zatvorena pa smo zapeli na planini.”

AI često putnicima daje netočne i neistinite informacije. Ponekad čak u potpunosti izmišlja destinacije.

Netočni podaci

BBC navodi kako je Layla (virtualni agent za putovanja) korisnicima tvrdila da u Pekingu postoji Eiffelov toranj, a jednom britanskom putniku predložila i maratonsku rutu kroz sjevernu Italiju koja je bila potpuno neizvediva. Prema istraživanju iz 2024. godine, 37 posto ispitanika koji su koristili AI za planiranje putovanja reklo je da im alat nije pružio dovoljno informacija, dok je oko 33 posto izjavilo da su AI preporuke sadržavale netočne podatke.

Razlog ovih problema leži u načinu na koji umjetna inteligencija generira odgovore.

Eiffelov toranj (Foto: Shutterstock)

Zašto laže?

“Ona ne zna razliku između putnih savjeta i recepata. Ona poznaje samo riječi. Zato neprestano proizvodi riječi koje zvuče uvjerljivo, a tu nastaju temeljni problemi”, upozorava Rayid Ghani, ugledni profesor sa Sveučilišta Carnegie Mellon.

Veliki jezični modeli poput ChatGPT-a rade tako da analiziraju goleme količine teksta i sastavljaju riječi i fraze koje statistički djeluju kao prikladan odgovor. Ponekad to rezultira točnim informacijama. U drugim slučajevima nastaje ono što stručnjaci nazivaju “halucinacijom”, kada AI jednostavno izmišlja podatke. Budući da AI halucinacije i činjenične informacije prezentira na isti način, korisnicima je često teško razlikovati stvarnost od fikcije.

U slučaju Svetog kanjona Humantay, Ghani smatra da je AI vjerojatno samo spojio nekoliko riječi koje su se činile prikladnima za tu regiju. Osim toga, analiza velike količine podataka ne znači nužno da alat poput ChatGPT-a razumije fizički svijet. Može lako zamijeniti laganu šetnju gradom na 4000 metara nadmorske visine s usponom na planinu iste visine.

Nedavno je izašao i članak koji je opisao incident u kojem je par otputovao do slikovite žičare u Maleziji koju su vidjeli na TikToku, samo da bi otkrili da takva građevina ne postoji. Video koji su gledali bio je u potpunosti generiran umjetnom inteligencijom – bilo radi povećanja angažmana pratitelja ili iz nekog drugog nejasnog razloga.

Javier Labourt, cijenjeni psihoterapeut i zagovornik ideje da putovanja pozitivno utječu na mentalno zdravlje i osjećaj povezanosti, zabrinut je da bi širenje ovih problema moglo poništiti dobrobiti putovanja. Smatra da putovanja pružaju jedinstvenu priliku ljudima da se povežu s onima koje inače ne bi upoznali i iz prve ruke upoznaju druge kulture – što potiče empatiju i razumijevanje. No kada AI halucinacije putnicima plasiraju dezinformacije, one stvaraju lažnu sliku o odredištu još prije nego što putnici napuste dom.

