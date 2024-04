Tolminska korita, divlji slovenski biser gdje igra prirode dolazi do izražaja u punom sjaju jedno je od mjesta koje ne može dosaditi, koliko god se puta vraćali. Riječ je koritima rijeka Tolminke i Zadalščice, koje se na ovom mjestu spajaju u jedno. U dubokim stijenama, ove rijeke tisućama godina dubile su svoj put, da bi danas ponosno žuborile na radost svih posjetitelja, koji ovdje dolaze kako bi uživali u prirodnim ljepotama. Iako su trenutno zatvorena zbog odrona možete se pripremiti za obilazak tijekom lipnja, kada se planira ponovno otvorenje.

Ulaz u nacionalni park

Neukroćenu vegetaciju, strme stijene i tirkiznu vodu pronaći ćete na ušću Tolminke u Zadlaščicu oko dva kilometra sjeverno od Tolmina - na najjužnijem rubu Nacionalnog parka Triglav i predstavljaju najljepšu ulaznu točku u nacionalni park. Do njih možete doći automobilom iz Tolmina i parkirati na obližnjem parkiralištu.

Od Tolmina možete i prošetati do korita stazom koja vodi do Zatolmina, uživati u pogledu na osunčane livade, kao i odmoriti u pauzi uz tradicionalni sir - Tolminac.

Kako doći?

Također, možete doći i besplatnim shuttle autobusom Tolmin - Tolminska korita koji kreće s parkiralištu P2 (Štrklepci). Ovisno o dobu godine cijena ulaznice varira od šest do deset eura, a tijekom siječnja, veljače i prosinca nema obilazaka jer iako je staza kratka i lako pristupačna, na nekim dijelovima je poprilično skliska. Na obilazak se možete odlučiti u pratnji vodiča, ali i sami ćete se lako snaći zahvaljujući putokazima i karti rute.

Da biste prošli stazu trebat će vam otprilike dva sata. Put kroz šumu vodi do stepenica kojima se spušta do klanca i zatim dolazi do drvenog mosta gdje čekaju strme stijene obrasle mahovinom, kristalno čista rijeka Tolminka i Hudičev (Vražji) most. S ovog mosta pruža se najspektakularniji prizor na kanjon.

Što vdjeti?

Hodajući dalje čeka vas termalni izvor, ušće Tolminke u Zadlaščicu s klupama za odmor, kao i pješački most preko rijeke Zadlaščice gdje staza vodi do sela Zadlaz Žabče. Na usponu prema cesti za Zadlaz Čadrg i Čadrg odvaja se staza s koje se vidi Medvedova glava, fascinantna stijena koja kao što joj i ime govori, podsjeća na glavu medvjeda. Kamena gromada ukliještena između stijena kanjona doslovce visi u zraku i savršena je kulisa za okidanje fenomenalnih fotografija.

Vrijedi se zaustaviti i u dijelu Tolminskog korita koji se naziva Skakalce, mjestu na kojem posjetitelje zabavlja živahna Zadlaščica koja kao da malo teče, a malo poskakuje tim bajkovitim krajem. Vidjet ćete i ulaz u Zadlašku jamu ili Danteovu špilju za koju se kaže da je inspirirala slavnog Dantea u osmišljanju pakla u Božanstvenoj komediji. Postoji priča kako je Dante Alighieri, nakon što je bio 1302. protjeran iz Firence, boravio na ovom području.Ulaz u Danteovu špilju moguć je samo u pratnji špiljskog vodiča uz prethodnu rezervaciju. Snagu nakon šetnje možete vratiti uz okrepu tipičnim slovenskim jelima u Okrepčevalnici Tolminska korita.

