Galerija 3 3 3 3 Selo Pilismarót u Mađarskoj, na desnoj obali Dunava, krije bogata nalazišta iz prapovijesnog doba, u vrijeme Rimljana nalazilo se na limesu toga velikog carstva, a u gotovo nedavnoj povijesti kralj Matijaš u njemu je provodio dokone ljetne dane. Danas okolicu sela uglavnom pohode izletnici i planinari, a sve češće i ona moderna kategorija turista koje nazivamo – urbanim istraživačima.

U blizini sela, naime, gdje Dunav teče toliko sporo da izgleda kao da stoji, u mirnom zaljevu bez vjetra i buke, nekako sasvim prirodno, nalazi se – groblje brodova. Iako nije riječ o službenoj turističkoj atrakciji s ulaznicama i brošurama, ovaj industrijski limb u kojemu se rashodovani brodovi pozdravljaju s vodom prije rezališta, postao je svojevrsni spomenik (propaloj) industriji i posljednjim plovidnama.

Brodsko groblje nastalo je sredinom 20. stoljeća kada su stari tegljači, teretni i servisni brodovi povučeni sa svojih linija. Kao da su bili “predobri” za rezalište, ostavljeni su ovdje da desetljećima propadaju, hrđaju i trunu. Djelomično potopljeni, nagnuti, izvaljeni u mulju i obrasli travom, s vremenom su postali dijelom krajolika i stopili se se s prirodom poput land-art instalacija.

Dok ih priroda malo pomalo preuzima, metal postaje sve mekaniji, iz potpalublja rastu stabla, a s komandnih mostova pjevaju ptice, otkrili su ih fotografi, urbani istraživači i zaljubljenici u industrijsku baštinu. Ovo groblje riječne plovodbe posebno je atraktivno u rano jutro ili pred zalazak sunca, kada svjetlo naglašava kontrast hrđe i vode, prirode i industrije, prolaznog i - života.

Važno je ponovno naglasiti da ovo groblje nije službena turistička atrakcija niti uređeno područje. Pristup brodovima može biti opasan zbog nestabilnih konstrukcija, klizavih površina i oštrih metalnih dijelova. Posjetiteljima se preporučuje oprez, zadržavanje na sigurnoj udaljenosti i poštivanje okoliša – bez penjanja po olupinama ili ostavljanja otpada.

