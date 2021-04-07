Galerija 0 0 0 0 Most Ruyi u dolini Shenxianju u kineskoj provinciji Zhejiang postao je pravi hit na društvenim mrežama. Zbog osebujnog dizajna mnogi su pomislili kako nije stvaran nego AI. No ovaj vijugavi stakleni most koji se sastoji od tri dijela je uistinu stvaran. Štoviše, otkako je otvoren u rujnu 2020. godine za javnost posjetilo ga je na stotine tisuća Kineza. Iako je za mnoge „niknuo“ preko noći, most se zapravo gradio od 2017. godine. Dug je 100 metara, a izdiže se na maksimalnoj visini od 140 metara iznad Shenxianjua. Najviši dio mosta je zapravo visoki luk do čijeg vrha vode stepenice. Ime, ali i oblik Ruyi je dobio prema istoimenom ceremonijalnom žezlu koji je u kineskoj kulturi znak moći i dobre sreće.

Neobičnu metalnu strukturu mosta Ruyi projektirao je He Yunchang koji potpisuje dizajn Nacionalnog stadiona u Pekingu, a koji se naziva još i Ptičje gnijezdo. Ono je napravljeno kao glavni atletski stadion za Olimpijske igre 2008. godine.

