Puding od kruha ili na engleskom bread pudding je rustikalni desert porijeklom iz Velike Britanije. Priprema se od starog kruha koji se namače u smjesi od jaja, mlijeka, vrhnja, šećera i začina, a potom peče u pećnici. Naziva se i pudingom za siromašne - recept je osmišljen kako bi se smanjile količine starog kruha koji bi inače završio u smeću.

Na ovaj način možete se “riješiti” i starih kroasana koji su postali suhi i neukusni, a koji su ispečeni prije dan ili dva. Zapecite ih u pećnici u bogatom umaku na bazi jaja i mlijeka, te poslužite uz jednostavan, ali vrlo ukusan umak od rastopljene čokolade.

Najbolje od svega? Ovo mogu napraviti i najveći amateri u kuhinji – čak i oni koji nikad nisu uspješno ispekli kolač.

Kolač od starih kroasana - sastojci: 10 starih kroasana

500 ml vrhnja za šlag

250 ml punomasnog mlijeka

180 g tamne čokolade

100 g smeđeg šećera

100 g bijelog šećera

80 ml slatkog vrhnja

30 g maslaca

7 velikih jaja

2 čajne žličice ekstrakta vanilije

1 čajna žličica mljevenog cimeta Kolač od starih kroasana - priprema: Narežite stare kroasane na komade otprilike iste veličine. Rasporedite ih po pravokutnoj vatrostalnoj posudi za pečenje kolača koju ste prethodno namastili s nešto maslaca. Napravite kremu: u većoj zdjeli pomiješajte jaja, vrhnje za šlag, mlijeko, smeđi i obični šećer, ekstrakt vanilije i cimet u prahu. Dobro izmiješajte, pa dobivenu smjesu prelijte preko kroasana. Pustite da kroasani “popiju” smjesu oko 15 minuta. Potom stavite kolač u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Pecite oko 20 do 25 minuta dok se kolač ne stisne i ne dobije lijepu zlatnu boju. Napravite glazuru: zagrijte u mikrovalnoj pećnici 80 mililitara slatkog vrhnja i prelijte ga preko 180 grama nasjeckane tamne čokolade. Miješajte dok se sastojci ne povežu, a čokolada ne rastopi. Poslužite pečeni kolač od starih kroasana s pripremljenim umakom od čokolade. Dobar tek!

