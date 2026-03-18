Puding od kruha ili na engleskom bread pudding je rustikalni desert porijeklom iz Velike Britanije. Priprema se od starog kruha koji se namače u smjesi od jaja, mlijeka, vrhnja, šećera i začina, a potom peče u pećnici. Naziva se i pudingom za siromašne - recept je osmišljen kako bi se smanjile količine starog kruha koji bi inače završio u smeću.
Na ovaj način možete se “riješiti” i starih kroasana koji su postali suhi i neukusni, a koji su ispečeni prije dan ili dva. Zapecite ih u pećnici u bogatom umaku na bazi jaja i mlijeka, te poslužite uz jednostavan, ali vrlo ukusan umak od rastopljene čokolade.
Najbolje od svega? Ovo mogu napraviti i najveći amateri u kuhinji – čak i oni koji nikad nisu uspješno ispekli kolač.
Kolač od starih kroasana - sastojci:
- 10 starih kroasana
- 500 ml vrhnja za šlag
- 250 ml punomasnog mlijeka
- 180 g tamne čokolade
- 100 g smeđeg šećera
- 100 g bijelog šećera
- 80 ml slatkog vrhnja
- 30 g maslaca
- 7 velikih jaja
- 2 čajne žličice ekstrakta vanilije
- 1 čajna žličica mljevenog cimeta
Kolač od starih kroasana - priprema:
- Narežite stare kroasane na komade otprilike iste veličine. Rasporedite ih po pravokutnoj vatrostalnoj posudi za pečenje kolača koju ste prethodno namastili s nešto maslaca.
- Napravite kremu: u većoj zdjeli pomiješajte jaja, vrhnje za šlag, mlijeko, smeđi i obični šećer, ekstrakt vanilije i cimet u prahu. Dobro izmiješajte, pa dobivenu smjesu prelijte preko kroasana. Pustite da kroasani “popiju” smjesu oko 15 minuta.
- Potom stavite kolač u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Pecite oko 20 do 25 minuta dok se kolač ne stisne i ne dobije lijepu zlatnu boju.
- Napravite glazuru: zagrijte u mikrovalnoj pećnici 80 mililitara slatkog vrhnja i prelijte ga preko 180 grama nasjeckane tamne čokolade. Miješajte dok se sastojci ne povežu, a čokolada ne rastopi. Poslužite pečeni kolač od starih kroasana s pripremljenim umakom od čokolade. Dobar tek!
