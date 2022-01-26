Papar je među najraširenijim začinima na svijetu, a osim što je aromatičan, izrazito je i ljekovit. U drevnoj ajurvedskoj medicini poznat je kao "kralj začina" i zbog svojih se dobrobiti koristi stotinama godina. Koristili su ga i drevni Grci te Rimljani, a cijena mu je bila "paprena".

Od davnina se papar upotrebljava za liječenje brojnih bolesti - od artritisa i upala pa do probavnih tegoba. I danas se papar preporučuje za jačanje imuniteta i detoksikaciju, a kada god možete, koristite svježe mljeveni.

U malim zrnima krije se raskoš vitamina i minerala, poput vitaminima K i A te kalcija, magnezija, kalija i fosfora. Osim toga, papar je i izvor dijetalnih vlakana. Također može povećati apsorpciju esencijalnih hranjivih tvari, poput kalcija i selena, kao i nekih korisnih biljnih spojeva, poput onih koji se nalaze u zelenom čaju i kurkumi. Ako to nije dovoljan razlog da ga češće uključimo u prehranu, dobar je i onaj da papar potiče zdravlje probave i povećava broj dobrih bakterija u crijevima.

Kako crijeva utječu i na imunitet, kronične bolesti i raspoloženje, važno ih je držati u formi. Neka istraživanja pokazuju i da je kralj začina prirodan lijek protiv boli, a preporučuje se i za čišćenje tijela od toksina i mršavljenje.

Snažni antioksidans

Slobodni radikali oštećuju stanice i mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, poput ubrzanog starenja i bolesti srca. Tvari koje se mogu pronaći u papru, protiv piperina, imaju antioksidativno djelovanje pa mogu onemogućiti ili usporiti štetu koju izazivaju slobodni radikali.

Zdravlje mozga

Piperin pomaže i pri tome da nam mozak dulje ostane u formi. Stoga papar može pomoći u smanjivanju rizika od Alzheimerove ili Parkinsonove bolesti. Osim toga, zapaprite jelo i za bolje pamćenje.

Protuupalno djelovanje

Kronične upale povećavaju rizik od artritisa, bolesti srca, dijabetesa i raka. Brojne studije sugeriraju kako piperin iz papra može pomoći protiv upala u organizmu.

Niži šećer

Istraživanja pokazuju učinkovitost papra i prilikom vraćanja metabolizma šećera u ravnotežu. Koriste li se moćna zrnca u jelu, šećer u krvi će sporije rasti.

Niži kolesterol

Visoki kolesterol u krvi povezan je s povećanim rizikom od srčanih bolesti, što je vodeći uzrok smrti u cijelom svijetu. Svojim blagotvornim djelovanjem papar snižava razinu lošeg kolesterola, a osim toga, smatra se da piperin poboljšava apsorpciju dodataka prehrani koji snižavaju kolesterol, poput kurkume.

Proklijani luk i češnjak: Jesu li štetni za zdravlje ili sigurni za jelo? +3