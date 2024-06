Europsko nogometno prvenstvo lagano se približava drugoj fazi, u kojoj nažalost, nećemo gledati više našu reprezentaciju. Gol Italije u osmoj minuti sudačke nadoknade uništio je hrvatske snove i sasvim sigurno spriječio novi navijački desant na grad u kojem bismo sljedeće igrali. No, uz nogomet ili bez njega, red je da završimo predstavljanje svih gradova domaćina ovogodišnjeg Europskog prvenstva u nogometu, a kako bismo to učinili, turneju njemačkim gradovima završavamo Gelsenkirchenom. Za ovaj grad dio vas sigurno nikad nije ni čuo, no svi oni koji vole nogomet, odmah će ga povezati s nogometnim klubom Schalke, koji trenutno igra u 2. njemačkoj ligi.

Kako doći?

U Gelsenkirchen teško da ćete ići baš ciljano, ali tko zna, možda vam on posluži kao polazna točka za obilazak ovog dijela Njemačke. Put je potpuno isti kao do Düsseldorfa, jedino se morate voziti još četrdesetak minuta na sjever, što će reći da u automobilu trebate provesti oko 13 sati. Ipak, Düsseldorf nije najbliži od gradova domaćina, jer je još veći rival Gelsenkirchena i zemljopisno bliži grad – Dortmund. Do njega vam autom treba tek pola sata, a naravno, tu su i brojni vlakovi.

Opcija autom nije jedina, jer sigurno se sjećate kako je upravo Düsseldorf jedan od najbolje povezanih gradova s Hrvatskom kad je riječ o rasporedu avionskih letova. Tako da, moguće je sletjeti, uzeti rent a car i zaputiti se u Gelsenkirchen, grad koji će otkriti tajne države Sjeverne Rajne – Vestfalije.

Što vidjeti?

Za razliku od Berlina, Hamburga ili Münchena, na ovo pitanje se ne može odgovoriti protupitanjem a čega nema. Gelsenkirchen je ipak značajno manji grad, te je sa nešto više od 260 tisuća stanovnika, 25. grad po broju stanovnika u Njemačkoj i najmanji grad domaćin Eura. Ali kako se ponose nogometnom tradicijom (već spomenuti Schalke) i igraju na stadionu Arena AufSchalke koji je kad je izgrađen (sad već davne 2005.) bio jedan od najmodernijih i najinovativnijih na svijetu, možda sam obilazak nije uopće loše započeti upravo ovdje, bilo da je riječ o nekom koncertu ili nogometnoj utakmici.

Sam grad je snažno industrijsko središte, što ga je posebno skupo stajalo za vrijeme Drugog svjetskog rata kada je strateški bombardiran. Ipak, kako je nakon rata završio kao dio Zapadne Njemačke, doživio je meteorski uspon i uskoro je obnovljen.

Osim navijanja na stadionu, na svoje će doći i oni željni kulturnog uzdizanja, jer za njih je tu Musiktheater, u kojem se održava bogati glazbeni program sastavljen od opera, opereta, baleta… Neće dosadno biti ni djeci, s obzirom da se u gradu nalazi prilično veliki zoološki vrt. Ok, jasno je da nećete ići baš ciljano u Gelsenkirchen, odnosno male su šanse, ali ako se zateknete nekad u njemu, nije da nemate što raditi.

Gastronomija

Jela su slična onima u Dortmundu i Düsseldorfu, ipak se radi o istom kraju. No, tko god želi uživati u čarima internacionalnih kuhinja, također je na pravom mjestu. Talijanski, turski i grčki restorani rado će vas ugostiti u ovom gradu, a lutajući bespućima interneta naišli smo i na jedan restoran nama poznatog imena. Zove se naime Dubrovnik, pa iako prema meniju dostupnom na netu i ne nudi baš hrvatska jela (nađe se neko, ali obično su to njemački klasici), možda vas preplave patriotski osjećaji pa sjednete baš u njega.

Prijevoz

Dobra je vijest da ćete se s mrežom javnog prijevoza osjećati kao u Zagrebu. Pritom ne impliciramo vrijeme dolaska ili čekanja, već dostupne oblike prijevoza. Gradom prometuju autobusi i tramvaji, a naravno, entuzijasti i oni željni zdravog života uvijek se mogu kretati i okretanjem pedala.

